Estos sitios de Honduras no tendrán energía eléctrica este miércoles siete de enero

En el municipio de Choloma, los cortes se ejecutarán en los circuitos CHM-L251 y CHM-L252.El circuito CHM-L251 tendrá interrupciones en barrio El Banco, colonia Coco Sur, Estación de Bomberos, Centro de Salud, Graneros Nacionales, Parque Industrial Real, colonias Las Lomas, Canadá, La Mora, Loma Verde, así como aldea La Jutosa, Nueva Jutosa, Bello Horizonte, El Barrial, y empresas como Plásticos Emilca, Zip Inhdelva, Madex y Aprocacaoh. Por su parte, el circuito CHM-L252 afectará sectores como colonias Las Pilas, Sinor, Lomas de Choloma, barrio Trincheras, Santa Fe Central, Godoy I y II, Altos de Santa Fe I y II, Fe y Esperanza, 7 de Septiembre, La Confianza, Nueva Florida I, II, III y IV, además de San Francisco del Ceibón, Villa Santa Marta, Armando Gale, Edilberto Solano, colonia Las Torres, y zonas industriales como Zip América, Adeca (Kativo), Zip Galaxy, Zip Honduras y Corindplast, en un horario de 8:00 a.m. a 2:00 p.m.