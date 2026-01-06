Estos sitios de Honduras no tendrán energía eléctrica este miércoles siete de enero

La Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) informó que ha programado cortes de electricidad en varias zonas de Honduras para este miércoles 07 de enero del presente año.
La estatal detalló que las interrupciones programadas del servicio eléctrico serán en la zona norte y central de Honduras.
La Enee precisó que los cortes de energía en algunas zonas durarán al menos 6 horas.
La estatal afirma que los cortes de luz corresponden para mejorar la red eléctrica en el país.
Autoridades piden a los abonados del servicio tomar las medidas correspondientes del caso.
La Enee pidió paciencia y comprensión a los hondureños de las zonas afectadas por las interrupciones del suministro eléctrico, al tiempo que justifican que los trabajos de mantenimiento se efectúan con la finalidad de mejorar la red eléctrica a nivel nacional.
Según el comunicado oficial, las zonas afectadas son las siguientes:
En el Distrito Central, las interrupciones afectarán a los barrios y colonias Las Crucitas, colonia La Trinidad, Centro de Salud Las Crucitas, parte del barrio Bella Vista, colonia Obrera y zonas aledañas, en un horario de 9:00 de la mañana a 4:00 de la tarde.
Mientras tanto, en Villanueva, los cortes en el circuito LPT L-250 se realizarán de 9:00 a.m. a 3:00 p.m., afectando a las colonias Sabillón Cruz, Fe y Esperanza, Los Zorzales, San Jorge, Morales I, II, III y IV, Palmira, Padilla, así como la aldea Chotepe, colonia San Juan, Promuca, Plan Maestro de Aguas, Terencio Sierra, Los Ángeles, España, La Bolsa, 14 de Julio, La Montañita, Brisas del Canadá y Nena Hernández, entre otros sectores.
En el municipio de Choloma, los cortes se ejecutarán en los circuitos CHM-L251 y CHM-L252.El circuito CHM-L251 tendrá interrupciones en barrio El Banco, colonia Coco Sur, Estación de Bomberos, Centro de Salud, Graneros Nacionales, Parque Industrial Real, colonias Las Lomas, Canadá, La Mora, Loma Verde, así como aldea La Jutosa, Nueva Jutosa, Bello Horizonte, El Barrial, y empresas como Plásticos Emilca, Zip Inhdelva, Madex y Aprocacaoh. Por su parte, el circuito CHM-L252 afectará sectores como colonias Las Pilas, Sinor, Lomas de Choloma, barrio Trincheras, Santa Fe Central, Godoy I y II, Altos de Santa Fe I y II, Fe y Esperanza, 7 de Septiembre, La Confianza, Nueva Florida I, II, III y IV, además de San Francisco del Ceibón, Villa Santa Marta, Armando Gale, Edilberto Solano, colonia Las Torres, y zonas industriales como Zip América, Adeca (Kativo), Zip Galaxy, Zip Honduras y Corindplast, en un horario de 8:00 a.m. a 2:00 p.m.