Doctor Canizales: misión cumplida

El Instituto Hondureño de Antropología e Historia (IHAH) es una institución descentralizada del Estado hondureño. Creado en 1952, lo rige la Ley para la Protección del Patrimonio Cultural de la Nación.

El IHAH tiene la función de conservar, investigar y divulgar el patrimonio cultural de la nación. Este concepto es definido por el artículo 2 e incluye: sitios arqueológicos, zonas arqueológicas, monumentos, conjuntos o centros históricos, fondos de documentación y bibliográficos; manifestaciones culturales vivas de los pueblos indígenas y la población en general. Además, la Ley Orgánica del IHAH, del año 1968, le dota de autonomía y regula las funciones del Consejo Directivo. En esta legislación se establece la atribución de acondicionar la infraestructura para impulsar el turismo cultural, de modo que visitantes nacionales e internacionales puedan conocer los sitios de interés histórico y antropológico.

Una etapa de importante desarrollo del Instituto ocurrió con la gerencia dirigida por el Dr. Darío Euraque, quien puso en funcionamiento el Consejo Directivo, impulsó el desarrollo del personal, apoyó los trabajos de investigación y conservación, estableció importantes relaciones de cooperación con universidades y gobiernos, e impulsó las publicaciones científicas.

Tras el golpe de Estado de 2009, el Instituto cayó en una etapa de total abandono, situación reflejada en la inadecuada conservación de los principales monumentos históricos que administra la institución: Copán, El Puente, Talgua, el Castillo de San Fernando de Omoa, el Museo de Comayagua, entre otros.

La razón principal fue el haber confiado la conducción del Instituto a profesionales que no tenían la calificación exigida por la ley y no poseían los conocimientos necesarios para conducir el cuidado de nuestras reliquias históricas. Con el nombramiento del Dr. Rolando Canizales por parte del Consejo Directivo, el Instituto volvió a un funcionamiento adecuado, respaldado por las constantes reuniones del Consejo para legitimar sus acciones.

Ahora, al final de su gestión, el Dr. Canizales puede presumir de haber realizado una conducción eficiente y provechosa para el cuidado y conservación de nuestros monumentos arqueológicos y de la herencia histórica del pueblo.

La gestión del Dr. Canizales aumentó la recaudación de los fondos provenientes de los visitantes y el gobierno de la presidenta Castro apoyó con entusiasmo el fortalecimiento financiero. Esto hizo posible realizar muchas actividades, complementadas con la cooperación internacional de universidades y gobiernos, entre los cuales están Japón y la República Popular de China.

El Dr. Canizales impulsó el desarrollo científico del personal, aumentó las plazas necesarias para cumplir con las tareas asignadas por la ley y reformó las normas que otorgan más beneficios al personal.

Es importante destacar que su administración recibió el respaldo unánime de los miembros del Consejo Directivo, reunido mensualmente para aprobar las importantes iniciativas impulsadas durante este período. Esta práctica había estado en abandono ilegal por parte de las administraciones entre 2009 y 2021.

Otro hito de su administración fue la restauración de uno de los templos situados en el perímetro de la plaza principal de Copán, que ahora puede ser admirado por los visitantes. El techo del Museo de Comayagua estaba casi totalmente deteriorado y representaba un peligro para las colecciones, el personal y los visitantes; fue totalmente reparado y el museo ahora luce renovado. Se mejoraron también las condiciones físicas y museográficas del sitio arqueológico El Puente, que ahora está abierto a los visitantes en un ambiente totalmente renovado.

Una de las acciones más trascendentales fue el rescate de los monumentos de Copán, con la intervención de los túneles excavados sin la estructura adecuada para resistir el peso de las obras situadas encima e impedir la filtración de agua de lluvia. Los trabajos comenzaron como una actividad de emergencia debido a los derrumbes, que representaban un peligro potencial para los visitantes y para los monumentos de la Acrópolis de Copán. Para desarrollar esta importante actividad, el gobierno aportó 20 millones de lempiras que permitieron reforzar las estructuras de los túneles.

Para conocer la experiencia de Tikal en la conservación y aseguramiento de túneles, una delegación de técnicos y personal administrativo viajó recientemente a Tikal, donde hubo un intercambio de experiencias y se regresó con conocimientos y sugerencias sobre el manejo de centros arqueológicos.

El Dr. Canizales abandona el IHAH con la cabeza en alto. Se espera que su reemplazo sea una decisión del Consejo Directivo con el nombramiento de un nuevo gerente que cumpla los requisitos de la ley. El pueblo debe agradecerle el cuidado de nuestra riqueza arqueológica.