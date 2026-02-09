Que las redes sociales no son aptas para los niños es algo que psicólogos, psiquiatras y demás profesionales estudiosos de la salud mental, hemos repetido hasta el cansancio. Esto, intentando crear consciencia en los padres y otros adultos a cargo de menores. Pero todo parece indicar que son los jefes de Estado quienes están despertando a esta idea e irónicamente son los padres los principales opositores.

Algo en lo que personalmente hago énfasis es en el impacto que puede llegar a tener en un adolescente, por ejemplo, el hecho de compararse constantemente a sí mismo y a su propia situación, con todo lo que ve a través de esa pantalla.

No es sino hasta aproximadamente los 21 años que el lóbulo prefrontal ha comenzado a madurar y no antes. Esta estructura cerebral es la encargada de múltiples funciones ejecutivas, entre ellas el juicio, la atención y la regulación de las emociones. Un menor expuesto a tanta y tanta información de manera ilimitada y sin control es un menor expuesto al retraimiento, el descontento, el aislamiento y la depresión. Por mencionar solo algo.

El presidente francés, Emmanuel Macron, ha manifestado en reiteradas ocasiones su oposición al uso de redes sociales, reconociendo la gran cantidad de contenido nocivo en ellas y el uso excesivo del celular por parte de los más jóvenes. Es por esto que en Francia se está prohibiendo su uso a menores de 15 años y las escuelas secundarias ya no permitirán el uso de móviles a sus estudiantes.

“Nuestros niños están siendo manipulados por las diferentes plataformas, éstas estarán obligadas a verificaciones de edad muy pronto”, asegura Macron. Varias familias francesas han demandado a TikTok responsabilizándola de los suicidios de sus adolescentes.

No hemos podido validar su suscripción. Se ha realizado su suscripción, Gracias por seguir La prensa HN. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Suscribirse

Desde el 10 de diciembre pasado, Australia ha vetado las redes sociales a menores de 16 años, así lo hizo saber el primer ministro Anthony Albanese. Se habla de multas de hasta 33 millones de dólares para las empresas que no sigan los requerimientos gubernamentales.

China, por su parte, externa preocupación por la propagación descontrolada de información, por lo que ha decretado que los “influencers”, para serlo, deben contar con un título universitario. Toda persona que se dedica a hablar de ciertos temas tendrá dos meses para mostrar las credenciales que lo acreditan como alguien que sabe de lo que está hablando.

El gobierno chino cuenta con la ayuda de la administración de radio y televisión, así como del Ministerio de Cultura en un intento de combatir la desinformación social. Pedro Sánchez, presidente de gobierno español, ha declarado recientemente que España se une a estos países prohibiendo el uso de redes sociales a menores de 16 años.

“Nuestros hijos están navegando por un espacio que nunca debieron navegar solos, un espacio de adicción, abusos, pornografía, manipulación y violencia. No aceptaremos más de esto”, dijo mientras se encontraba en una reunión de trabajo en Dubái.El Reino Unido, Malasia y Dinamarca están considerando seguir su ejemplo.