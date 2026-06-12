“Del teléfono rojo a la tuitplomacia”

Desde la creación de los diferentes medios de comunicación, la humanidad ha experimentado un proceso de transformación en la forma de transmitir datos o mensajes; sin embargo, el teléfono no ha sido ajeno a estos avances, sobre todo en la diplomacia.

Durante mucho tiempo, el uso generalizado del teléfono se vio limitado por la dificultad de mantener intensidad en la señal telefónica a largas distancias, podemos detenernos a analizar el caso de acortar distancias comunicativas entre San Francisco y Nueva York (1914), e incluso más tiempo para las comunicaciones entre Europa y los Estados Unidos para el año 1956.

El teléfono rojo fue una herramienta utilizada para la comunicación directa entre Washington y Moscú en el año 1962, en virtud de la crisis de los misiles en Cuba, generando un impacto sumamente importante para el mundo de la diplomacia, acontecimiento que evitó una guerra nuclear. Hoy en día, este medio de comunicación ha sido desfasado por el uso de herramientas tecnológicas más avanzadas, aunque no dejan de surtir el mismo efecto que aquel groso rojo de la comunicación.

A modo de historia, resaltamos el caso de estas superpotencias, donde los medios de comunicación jugaron un extraordinario papel en la crisis entre las citadas potencias, donde los fluidos comunicacionales eran demasiado lentos para la magnitud de los acontecimientos.

Washington tardó casi 12 horas en recibir y descifrar el mensaje inicial de Nikita Khrushchev, de 3,000 palabras. Para cuando la Casa Blanca redactó y editó la respuesta, Moscú ya había enviado otro mensaje, aún más contundente.

Ante la enorme presión del tiempo, ambos líderes mundiales decidieron finalmente comunicarse a través de los medios de comunicación. Tras el fin de la crisis, la propuesta de la línea directa se convirtió en una prioridad inmediata, permaneciendo la misma hasta la llegada de la era digital.

En virtud de los acontecimientos geopolíticos de la época, este medio se le conocía como el “teléfono rojo”, en realidad fue primero un telégrafo, luego un fax, seguido del correo electrónico, hasta que llegó la comunicación vía Twitter, hoy conocido como X. La expresión “groso rojo” se describía en la diplomacia como línea directa entre potencias bajo una situación de crisis.

“Tuitplomacia”

Desde una perspectiva epistemológica es concebida como el uso del sitio web de redes sociales, en el caso de Twitter, hoy X, por parte de jefes de Estado, líderes de organismos internacionales y sus diplomáticos para llevar a cabo actividades diplomáticas y de diplomacia pública.

X ha asumido papeles diversos y ocasionales en las comunicaciones diplomáticas, desde cordiales anuncios de cooperación bilateral hasta intercambios lacrosos y golpes diplomáticos, publicaciones informales y por mandatarios designación de funcionarios a integrar en un gabinete gubernamental.

Los líderes mundiales y sus diplomáticos han tomado nota de la rápida expansión de Twitter y han comenzado a utilizarlo para interactuar con públicos extranjeros y sus propios ciudadanos.

De hecho, esta iniciativa se debe a Michael McFaul, exembajador de los Estados Unidos en Moscú, quien se convirtió en el primer diplomático en emplear esta alternativa para poder transmitir sus mensajes y posicionamientos de su gobierno en la red social.

Esta herramienta ha transformado los métodos de comunicación, inclusive muchas de las visitas oficiales de jefes de Estado hacia otra nación, luego de los canales oficiales, el X se ha convertido en el medio difusor por los representantes diplomáticos ante estos acontecimientos de tan relevada importancia.

Caso de éxito presidencial vía X

Barack Obama, expresidente de los Estados Unidos, es acreditado como el primer jefe de Estado en establecer una cuenta de Twitter, originalmente afiliada a su campaña presidencial de 2008.

También fue el jefe de Estado más seguido en Twitter, lo cual le permitió consagrar una popularidad que quizá sus antecesores o sucesores jamás alcanzarán por el “boom” del momento como herramienta y tendencia.

Otro mandatario que podemos destacar en este ejemplo es el caso de Enrique Peña Nieto en México, quien se valió de esta herramienta digital para interactuar con la población.

En la actualidad no podemos dejar de lado la incidencia que ha tenido el mandatario actual de los Estados Unidos, Donald Trump, por medio de este canal, aunque ha viralizado más su red social Truth Social, dado de que fue sancionado durante su primer mandato en su cuenta X.

Trump se ha caracterizado por comunicar decisiones importantes y relevantes por estos medios, aprovechando esto para interactuar más con los seguidores y sus rivales políticos, siendo este caso de éxito para el afianzamiento de sus seguidores en estas redes sociales.

De cara al futuro

La globalización ha permitido que la información llegue de manera casi instantánea, en consecuencia, los ciudadanos que antes estaban ajenos o desvinculados con la política exterior digital hoy su opinión sobre los asuntos públicos son moneda corriente de discusión en entornos virtuales y, a medida que pasa el tiempo, seguirá jugando un papel protagónico en las tomas de decisiones en el ámbito de la diplomacia y las relaciones internacionales.

Las redes sociales, en especial Twitter, continuarán en constante crecimiento, donde por medio de estos canales tanto los mandatarios como los diplomáticos en ejercicio puedan seguir presentando una nueva imagen y, a la vez, mostrando transparencia, flexibilidad y un mejor flujo de información.

Al unísono, también mantener un diálogo con la ciudadanía nacional, sus comunidades de origen y otros actores de la sociedad internacional.