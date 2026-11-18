Cuando pensamos en la virtud cardinal de la justicia, ordinariamente tendemos a creer que consiste únicamente en darle a cada uno lo que merece y no también lo que necesita. Sin embargo, el ejercicio de la justicia obliga a ambas cosas. Hay que pensar tanto en los méritos de las personas como en sus necesidades, aunque, evidentemente, debe existir un equilibrio entre aquello de lo que alguien se ha hecho merecedor y las necesidades que deben ser satisfechas.

Pero también olvidamos que la justicia va mucho más allá del puro dar y merecer. Olvidamos, por ejemplo, que la gratitud es también hija de la justicia o que gravita dentro de sus ámbitos de competencia. Un individuo que procura ser justo no puede poner al margen de su conducta el deber de ser agradecido.

Cuando reflexionamos sobre todos los bienes que hemos recibido, desde el mismo don de la vida, nos damos cuenta de que en nuestro devenir vital ha habido muchas personas a las que debemos gratitud. En la mayoría de los casos, hemos tenido unos padres, o al menos una madre, que debió padecer desvelos y privarse de muchas cosas, incluido el sueño, con tal de vernos crecer sanos y seguros. Luego, alguien debió enseñarnos a leer y escribir, a andar en bicicleta o, más adelante, a conducir un automóvil. Como la existencia está llena de aprendizajes y pocas veces somos autodidactas, casi siempre hemos necesitado un guía, un maestro.

Después, hemos tenido una novia, una esposa o una pareja dispuesta a compartir su tiempo y sus cosas con nosotros. Los que estamos casados debemos estar conscientes de la cantidad de renuncias que el matrimonio exige, lo que, por supuesto, también debe ser motivo de gratitud.

Y cuando hemos incursionado en el mundo del trabajo, hemos conocido personas que han procurado hacer del ambiente en el que se nos van los días, y a veces también las noches, un lugar agradable. No han faltado las felicitaciones navideñas o de cumpleaños, ni la paciencia frente a nuestros notables defectos o deficiencias personales y profesionales. De hecho, la comprensión es una manifestación de generosidad, y esta también es hija de la justicia.

Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse

Finalmente, es obvio que también constituye un deber de justicia trabajar a conciencia y hacer las cosas de manera que merezcamos el salario recibido. No debemos olvidar que la justicia se mueve en dos direcciones: hacia arriba, cuando hacemos bien lo que se nos encomienda, y hacia abajo, cuando se nos compensa por ello.