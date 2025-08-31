De la globalización al nacionalismo: nuevo paradigmapara Honduras

Hace 40 años, el mundo vivía la Guerra Fría. Los dos bloques principales competían en múltiples ámbitos, al tiempo que promovían un mensaje global para atraer apoyo.

En el bloque occidental se acogía a quienes creían en la libertad política y económica, mientras que el bloque socialista ofrecía una transición a un orden más justo. Ambos sistemas buscaban ser modelos para la humanidad.

Con el colapso del comunismo internacional y el auge de economías globalizadas se impulsó la democracia y el capitalismo con enfoque social. Esto generó décadas de progreso en muchos sectores, pero también provocó resentimientos en quienes se sintieron excluidos por estos cambios.

Para muchos, la integración en una cultura global impuesta desde el exterior fue poco atractiva, lo que llevó al resurgimiento de nacionalismos identitarios que, desde la perspectiva del mundo globalizado, parecían anacrónicos.

A medida que avanzó la globalización y cambiaron las dinámicas demográficas se invirtieron patrones desde la colonia. Mientras que en el pasado europeos (como ingleses y españoles) migraban por crecimiento poblacional y desarrollo, ahora el flujo migratorio se ha invertido.

Estamos en una fase de cambios rápidos en política internacional. Aunque muchos de estos fenómenos parecen recientes, son el resultado de una evolución histórica que ha transcurrido de manera silenciosa.

Hoy, los efectos de esa transformación son evidentes, aunque aún no sabemos si serán temporales o permanentes. Lo que sí podemos observar es una transición del internacionalismo hacia el nacionalismo.

La lógica de una derecha e izquierda con intereses transnacionales respondía al modelo globalizante; en la actualidad vemos a los Estados priorizar intereses nacionales sobre ideologías.