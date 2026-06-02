¡Cuidado, moto a la vista!

¿Quién no los ha visto convertidos en balas humanas, acostados de panza en sus raudas motocicletas, desafiando la muerte en carretera abierta por el puro deseo de descargar adrenalina?

Otras veces circulan zigzagueando entre el atestado tráfico en loca carrera por llegar a su destino como en una competencia que de repente gana la inevitable parca.

Son los imprudentes motociclistas que van tiñendo de grana las carreteras y aumentando las estadísticas de accidentes viales en el país.

Por supuesto que también los hay muy prudentes, pero que no por ello están exentos de dejar la piel en el pavimento por culpa de un conductor irresponsable que les quita el derecho de vía.

En estos casos, el motociclista se lleva la peor parte debido a que estos vehículos de dos llantas son menos estables y ofrecen menos protección a los conductores que los automóviles.

Si el alcohol combinado con la velocidad es fatal para los conductores de carros, para los motociclistas esa mezcla se asocia más a la muerte.

En Honduras, los accidentes en motocicleta representan una de las mayores emergencias viales, con un alarmante saldo de más de cinco fallecidos diarios.

Estas urgencias ponen en aprietos al personal médico de los hospitales públicos, que muchas veces no cuentan con insumos tales como placas de titanio para casos de fracturas o implantes para el tratamiento de lesiones en la columna vertebral.

Los especialistas advierten que un impacto que desplace o fracture vértebras puede seccionar o comprimir la médula espinal, con consecuencias que van desde la pérdida de movilidad en las piernas hasta la tetraplejia, una parálisis que afecta las cuatro extremidades.

La columna cervical y la torácica son las más vulnerables en caídas de moto, sobre todo cuando el motorista salió despedido y aterrizó de espaldas o de cabeza.

De allí la importancia de usar cinturones y cascos de seguridad en el manejo de la motocicleta.

Algunas de las causas por las cuales ocurren los accidentes de motocicletas son que los conductores no cumplen con las leyes y los requisitos impuestos por las autoridades de tránsito, como aquella de no más de dos personas en una moto.

Pero una de las principales causas es la imprudencia y la temeridad con que conducen sus máquinas estas personas, quienes, por lo general, son jóvenes inexpertos.

Algunos ni siquiera hicieron la sencilla prueba de sortear los conos plásticos colocados en línea por los encargados de extenderles su licencia de conducir.

Un joven motociclista me comentó que hay quienes eluden esta prueba y el examen médico dando un cuantioso soborno a deshonestos funcionarios de Tránsito, sin pensar que con ello están allanando el camino hacia la muerte.