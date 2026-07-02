Cuando tiembla la tierra, despierta la conciencia

Venezuela vuelve a doler. El miércoles 24 de junio de 2026, una dupleta sísmica sacudió con violencia el norte del país: un terremoto de magnitud 7,2 y 39 segundos después, otro de magnitud 7,5.

El movimiento se sintió durante varios minutos, con una fuerza capaz de convertir la vida cotidiana en escombros, gritos, polvo y oración. Las zonas más golpeadas han sido La Guaira, Caracas, Miranda, Aragua, Carabobo, Falcón y otros estados del centro-norte venezolano, con daños severos en viviendas, hospitales, carreteras, servicios básicos y edificios públicos.

Pero una catástrofe no se mide solo por la magnitud del sismo ni por el número de estructuras colapsadas. Se mide también por la hondura de los rostros que quedan mirando el vacío.

Entre los videos que han circulado hay uno especialmente duro: un esposo, un padre, aparentemente inmóvil, casi frío, como si hubiera aceptado que perdió a su familia entera. Pero no es resignación. Es el impacto de quien ha recibido un golpe tan grande que todavía no puede nombrarlo.

Hay dolores que no producen lágrimas inmediatas, sino estupor. El alma queda suspendida, incapaz de comprender que, en pocos segundos, la casa se volvió tumba.

Ante una escena así, toda palabra debe volverse humilde. La primera respuesta no puede ser el análisis ni la polémica, sino la compasión.

Sin embargo, la compasión cristiana no es ingenua. No consiste en sentir pena y pasar de largo. Consiste en mirar la realidad completa: la herida humana, la responsabilidad histórica y la obligación moral de socorrer.

Este terremoto ha evidenciado la fragilidad de viviendas de interés social levantadas bajo el discurso de la dignidad popular. No corresponde instrumentalizar el dolor con oportunismo político; pero tampoco es honesto callar cuando los pobres vuelven a pagar el precio de obras deficientes, controles inexistentes y promesas convertidas en propaganda.

Un Estado que habló en nombre del pueblo no puede desaparecer cuando el pueblo queda bajo los escombros.

La tragedia natural se vuelve más grave cuando encuentra un país previamente deteriorado: servicios frágiles, hospitales debilitados, carreteras dañadas, familias empobrecidas, instituciones sin credibilidad y heridas acumuladas por la migración. Un sismo dura segundos; el abandono social puede durar décadas.

Por eso, cuando la respuesta oficial llega tarde, se administra con cálculo o se reviste de discurso, el dolor se vuelve doble: se sufre por lo perdido y por la sensación de no ser defendido.

También duele la mezquindad de quienes, aun en medio de la desgracia, prefieren discutir antes que ayudar. Hay momentos en que la política debería guardar silencio y arrodillarse ante el sufrimiento. No para renunciar a la verdad, sino para recordar que ninguna ideología vale más que una vida humana.

Gracias a Dios, junto al estupor también ha aparecido la solidaridad. Naciones hermanas, organismos humanitarios, voluntarios, comunidades venezolanas en el exterior y la Iglesia han comenzado a movilizar ayuda. Cáritas, parroquias y diócesis se convierten, una vez más, en red concreta de cercanía.

Las colectas anunciadas en conferencias episcopales de muchos países no son gestos secundarios: son una forma de decirle a Venezuela que su dolor no queda encerrado en sus fronteras.

La fe cristiana no promete una historia sin temblores. Promete una presencia capaz de sostener cuando todo parece caer: “No temas, porque yo estoy contigo” (Is 41,10). Esa esperanza no dispensa la justicia ni sustituye la ayuda; las exige.

Hoy, Venezuela necesita oración, pero también agua, medicinas, techo, reconstrucción seria y acompañamiento. Que nuestra solidaridad no sea emoción de un día, sino compromiso sostenido.

Cuando un pueblo hermano queda herido, la fe no se demuestra mirando desde lejos, sino acercándose, cargando y ayudando a levantar.