¡Cuando la tierra habla!

“Una vez que la tormenta termine no recordarás cómo lograste atravesarla. Pero una cosa es segura: cuando salgas de ella, no serás la misma persona que entró”: Haruki Murakami.

Los terremotos nos recuerdan que la fuerza de la naturaleza es inmensa, pero también que la solidaridad y la esperanza pueden ser más fuertes que cualquier sacudida.

Los terremotos son uno de los fenómenos más impresionantes de la naturaleza. Desde el punto de vista científico, un terremoto es un movimiento repentino en la corteza terrestre causado por la liberación de energía acumulada en el interior de la Tierra. Esta energía se produce cuando las placas tectónicas, que están en constante movimiento, chocan, se separan o se deslizan entre sí. Al liberarse esa tensión se generan ondas sísmicas que hacen vibrar el suelo.

Cada terremoto puede producir grietas en la superficie, deslizamientos de tierra, daños en edificios e infraestructura, interrupción de servicios básicos y, lamentablemente, las pérdidas humanas y económicas. Esto ha obligado a desarrollar mejores técnicas de construcción y sistemas de alerta temprana.

Un terremoto nos enseña que la vida es frágil y que todo puede cambiar en segundos; nos hace un llamado a caminar en humildad, solidaridad y gratitud cada día.

La enseñanza de la vida es que, así como la casa necesita buenos cimientos para resistir el sismo, la vida necesita fundamentos sólidos como la honestidad, la esperanza, el amor, la compasión y la disciplina para afrontar los momentos de crisis.

Sin duda alguna, más que unidos y solidarizados con el pueblo de Venezuela, por el dolor de la pérdida humana, la destrucción de viviendas, la afectación emocional y psicológica de las personas y el desplazamiento de familias y comunidades.

“El Señor de los Ejércitos Celestiales dice: dentro de poco, haré temblar los cielos y la tierra, los océanos y la tierra firme una vez más”, Book of Haggai 2:6 (NTV). Lo que ha sido profetizado, de igual forma, ha sido manifestado.