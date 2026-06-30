Brasil ante crack y sorpresa con posible rival de México: confirmados nuevos cruces

Estados Unidos.

Los cruces de los octavos de final del Mundial 2026 en Norteamérica se siguen confeccionando y este martes 30 de junio se armaron nuevos partidos tras los duelos entre Costa de Marfil vs Noruega, Francia vs Suecia y México vs Ecuador.

Los primeros en sellar su boleto fueron los noruegos. Erling Haaland les dio el triunfo con un agónico gol y ahora se colocan en la tercera fase de la Copa del Mundo, donde enfrentarán a un duro rival: les toca con Brasil.

El cotejo está programado para el domingo 5 de julio a partir de las 2:00 pm. Será uno de los duelos más esperados en los octavos de final, donde ya estarán colocadas las mejores 16 selecciones de la presente edición.