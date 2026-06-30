Brasil ante crack y sorpresa con posible rival de México: confirmados nuevos cruces

Los cruces de los octavos de final del Mundial 2026 en Norteamérica se siguen confeccionando y este martes 30 de junio se armaron nuevos partidos tras los duelos entre Costa de Marfil vs Noruega, Francia vs Suecia y México vs Ecuador.
Los primeros en sellar su boleto fueron los noruegos. Erling Haaland les dio el triunfo con un agónico gol y ahora se colocan en la tercera fase de la Copa del Mundo, donde enfrentarán a un duro rival: les toca con Brasil.
El cotejo está programado para el domingo 5 de julio a partir de las 2:00 pm. Será uno de los duelos más esperados en los octavos de final, donde ya estarán colocadas las mejores 16 selecciones de la presente edición.
Por otra parte, Francia goleó a Suecia y se mantiene en la línea como una de las favoritas al título en el Mundial 2026. Los comandados por Mbappé se medirán ante la sorpresiva Paraguay, que eliminó a Alemania en una dramática tanda de penales; su juego es el próximo sábado 4 de julio a las 3:00 pm.
Por último, México logró doblegar a Ecuador en el cierre de los duelos de este martes por los dieciseisavos del Mundial 2026. Los mexicanos son los segundos anfitriones en asegurar su presencia en la siguiente ronda tras el pase de Canadá el pasado fin de semana.
El conjunto azteca aún no conoce su rival, pero saldrá del cruce entre Inglaterra y República Democrática del Congo que se enfrentan este miércoles a partir de las 10:00 am. El duelo por los octavos de final será el domingo 5 de julio a las 6:00 pm.
Cruces confirmados de los octavos de final del Mundial 2026
- Canadá vs Marruecos (Sábado 4 de julio a las 11:00 am)
- Paraguay vs Francia (Sábado 4 de julio a las 3:00 pm)
- Brasil vs Noruega (Domingo 5 de julio a las 2:00 pm)
- México vs Inglaterra / RD Congo (Domingo 5 de julio a las 2:00 pm)