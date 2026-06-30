Euforia en México, polémico gesto y otro expulsado por 'culpa' de la ley Vinicius

México venció por 2-0 a Ecuador y consiguió el pase a octavos de final del Mundial 2026: te compartimos las mejores imágenes del partido.
El partido estuvo retrasado por las fuertes lluvias y se activo el protocolo por tormenta eléctrica.
El duelo estaba pactado a las 7:00 pm, pero debido a las fuertes lluvias se pospuso hasta
Los aficionados ecuatorianos y mexicanos tuvieron que protegerse con sus capotes.
Pero se llegó la hora del duelo. Así de espectacular se veía el Estadio Ciudad de México (Azteca) para recibir un nuevo duelo por los dieciseisavos.
Las bellas aficionadas mexicanas que robaron suspiros en la previa del partido ante Ecuador.
Un lindo ambiente se vivió antes del arranque del partido y pese al retraso del partido, así se vieron a muchos de los aficionados.
Antes del arranque del partido, el estadio Ciudad de México coreó y dedicó la frase: “¡No están solos!, ¡no están solos!, ¡no están solos!”, esto por la tragedia ocurrida en Venezuela.
México disputó unos primeros 45 minutos llenos de intensidad. El juvenil Gilberto Mora mostró su calidad y enamoró a muchos con su fútbol tras salir como titular.
México presionó demasiado y consiguió su recompensa.Julián Quiñones abrió la cuenta en el minuto 21 con un letal derechazo. ¡Golazo ante los sudamericanos!
La locura se desató en el Estadio Ciudad de México: tanto en la cancha como en las graderías se gritó con todo el gol.
El polémico gesto de Quiñones. Mandó a callar a Moisés Caicedo durante la primera parte.
Pero México no se detuvo y 10 minutos después amplió su ventaja. Raúl Jiménez aprovechó un error en la salida ecuatoriana y desde la media luna arrancó para meterse al área y fulminar la meta.
Otra vez, enloquecidos y con toda la euforia, México lo celebraba ante su gente en el mítico recinto.
México superó la fase de grupos invicto y sin recibir goles. Vencieron a Sudáfrica (2-0), Corea del Sur (1-0) y Chequia (3-0).
Raúl Jiménez sumó su segundo gol en una Copa del Mundo con la camiseta de la Selección de México.
Una locura lo que se vivió en el Estadio Ciudad de México: así lo festejaron los jugadores el 2-0.
Ya en la recta final del partido, Piero Hincapié fue expulsado por otra insólito motivo en el Mundial 2026.
La mala noche de Ecuador se confirmó en el 90+5 con la expulsión a Piero Hincapié, quien se tapó la boca para, presuntamente, ofender a un rival.
Esta fue la reacción del jugador del Arsenal que sufrió la nueva ley 'Vinicius-Prestianni' en el Mundial 2026. Es el segundo en ver la roja por este motivo, el primero fue el paraguayo Almirón en el duelo ante Turquía.
México logró vencer a Ecuador por 2-0 y en los octavos de final se medirá ante el ganador del Inglaterra vs República Democrática del Congo.
Los jugadores mexicanos festejaron con todo el pase a los octavos de final del Mundial 2026.
Los jugadores también alzaron al histórico Andrés Guardado, esto luego de meterse entre los mejores 16 del United 2026.
El lamento de Ecuador luego de quedar fuera del Mundial 2026 en dieciseisavos.
Los sudamericanos venían de lograr un histórico triunfo ante Alemania en fase de grupos.
Moisés Caicedo cayó sobre el terreno de juego tras el pitazo final.
Por su parte, los mexicanos celebraron a lo grande su pase a los octavos de final del United 2026.
El eufórico festejo de los futbolistas aztecas con el enorme triunfo ante Ecuador. Ahora tendrán que esperar rival, que saldrá entre Inglaterra y República Democrática del Congo.
Los jugadores también cantaron "El Rey" de Vicente Fernández con toda su afición. ¡Hermoso momento!