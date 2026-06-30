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Euforia en México, polémico gesto y otro expulsado por 'culpa' de la ley Vinicius

México celebra a lo grande, el lamento de Ecuador tras quedar fuera, polémico gesto y nueva expulsión por la 'Ley Vinicius-Prestianni'.

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México venció por 2-0 a Ecuador y consiguió el pase a octavos de final del Mundial 2026: te compartimos las mejores imágenes del partido.

 Fotos EFE / Redes
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El partido estuvo retrasado por las fuertes lluvias y se activo el protocolo por tormenta eléctrica.

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El duelo estaba pactado a las 7:00 pm, pero debido a las fuertes lluvias se pospuso hasta

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Los aficionados ecuatorianos y mexicanos tuvieron que protegerse con sus capotes.

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Pero se llegó la hora del duelo. Así de espectacular se veía el Estadio Ciudad de México (Azteca) para recibir un nuevo duelo por los dieciseisavos.

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Las bellas aficionadas mexicanas que robaron suspiros en la previa del partido ante Ecuador.

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Un lindo ambiente se vivió antes del arranque del partido y pese al retraso del partido, así se vieron a muchos de los aficionados.

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Antes del arranque del partido, el estadio Ciudad de México coreó y dedicó la frase: “¡No están solos!, ¡no están solos!, ¡no están solos!”, esto por la tragedia ocurrida en Venezuela.

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México disputó unos primeros 45 minutos llenos de intensidad. El juvenil Gilberto Mora mostró su calidad y enamoró a muchos con su fútbol tras salir como titular.

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México presionó demasiado y consiguió su recompensa.Julián Quiñones abrió la cuenta en el minuto 21 con un letal derechazo. ¡Golazo ante los sudamericanos!

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La locura se desató en el Estadio Ciudad de México: tanto en la cancha como en las graderías se gritó con todo el gol.

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El polémico gesto de Quiñones. Mandó a callar a Moisés Caicedo durante la primera parte.

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Pero México no se detuvo y 10 minutos después amplió su ventaja. Raúl Jiménez aprovechó un error en la salida ecuatoriana y desde la media luna arrancó para meterse al área y fulminar la meta.

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Otra vez, enloquecidos y con toda la euforia, México lo celebraba ante su gente en el mítico recinto.

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México superó la fase de grupos invicto y sin recibir goles. Vencieron a Sudáfrica (2-0), Corea del Sur (1-0) y Chequia (3-0).

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Raúl Jiménez sumó su segundo gol en una Copa del Mundo con la camiseta de la Selección de México.

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Una locura lo que se vivió en el Estadio Ciudad de México: así lo festejaron los jugadores el 2-0.

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Ya en la recta final del partido, Piero Hincapié fue expulsado por otra insólito motivo en el Mundial 2026.

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La mala noche de Ecuador se confirmó en el 90+5 con la expulsión a Piero Hincapié, quien se tapó la boca para, presuntamente, ofender a un rival.

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Esta fue la reacción del jugador del Arsenal que sufrió la nueva ley 'Vinicius-Prestianni' en el Mundial 2026. Es el segundo en ver la roja por este motivo, el primero fue el paraguayo Almirón en el duelo ante Turquía.

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México logró vencer a Ecuador por 2-0 y en los octavos de final se medirá ante el ganador del Inglaterra vs República Democrática del Congo.

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Los jugadores mexicanos festejaron con todo el pase a los octavos de final del Mundial 2026.

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Los jugadores también alzaron al histórico Andrés Guardado, esto luego de meterse entre los mejores 16 del United 2026.

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El lamento de Ecuador luego de quedar fuera del Mundial 2026 en dieciseisavos.

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Los sudamericanos venían de lograr un histórico triunfo ante Alemania en fase de grupos.

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Moisés Caicedo cayó sobre el terreno de juego tras el pitazo final.

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Por su parte, los mexicanos celebraron a lo grande su pase a los octavos de final del United 2026.

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El eufórico festejo de los futbolistas aztecas con el enorme triunfo ante Ecuador. Ahora tendrán que esperar rival, que saldrá entre Inglaterra y República Democrática del Congo.

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Los jugadores también cantaron "El Rey" de Vicente Fernández con toda su afición. ¡Hermoso momento!

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