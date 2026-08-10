CompStat y otras formas inteligentes de seguridad ciudadana

Una de las limitantes más grandes que se tiene para brindar seguridad pública de forma eficiente es la escasa aplicación del análisis de datos, la estadística y la geografía en la definición de las formas operativas. La seguridad no puede seguir siendo administrada únicamente por intuición, tradición o reacción política inmediata; debe ser conducida por evidencia.

Es evidente, al observar los despliegues de operativos en calles públicas, postas estacionarias y retenes improvisados, que con frecuencia la fuerza policial no se está ubicando en los lugares donde efectivamente se cometen los delitos, sino en aquellos donde resulta más conveniente, más visible o donde históricamente han estado posicionadas las unidades. Se patrulla donde siempre se ha patrullado, no donde el mapa del delito indica que debería patrullarse.

En distintas ciudades del mundo ya se utilizan mapas de calor del delito que permiten identificar con precisión micro zonas de alta incidencia, patrones por franja horaria y recurrencia por tipo de crimen.

Ciudades como Nueva York, mediante sistemas como CompStat, o Londres, a través de plataformas públicas de mapeo del crimen, han incorporado análisis georreferenciado y evaluación constante de datos para orientar el despliegue policial y medir resultados. Estas herramientas no eliminan el delito por sí solas, pero sí permiten que la capacidad coercitiva del Estado se utilice con mayor racionalidad y enfoque estratégico.

Además de la simple visualización geográfica del delito, sistemas como CompStat funcionan como un mecanismo integral de gestión institucional. Implementado inicialmente en Nueva York en la década de 1990, CompStat combina recolección sistemática y frecuente de datos criminales, georreferenciación precisa, reuniones periódicas de evaluación y rendición de cuentas directa de los mandos territoriales.