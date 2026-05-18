Cómo la dispersión humana cambió nuestra vida cotidiana (II)

Recuerdo todavía, en los años setenta, cómo la mayor parte de las oficinas, el comercio, los bancos, los hospitales privados y los servicios profesionales seguían ubicados en el centro de la ciudad.

Fuera de esa zona, hacia el lado de Tegucigalpa, existían apenas dos supermercados, Tip Top y Más por Menos, ubicados después del puente Guanacaste. Más arriba no había prácticamente opciones para la compra de alimentos.

Aunque la población empezaba a alejarse físicamente del centro, este conservaba la capacidad de atender a toda la ciudad y la accesibilidad seguía siendo razonable.

Esto se reforzó en los años ochenta con el desarrollo de una red arterial importante: los bulevares Fuerzas Armadas, Centroamérica, Comunidad Económica Europea, entre otros.

Esa accesibilidad hacía posibles concentraciones que hoy parecerían impensables. La Universidad Nacional Autónoma de Honduras funcionaba en un solo plantel central al que podía llegarse desde casi cualquier punto sin mayor dificultad. Lo mismo ocurría con el Instituto Central Vicente Cáceres y con hospitales públicos como el Hospital Escuela.

Incluso los centros educativos privados operaban bajo esa lógica de ciudad integrada. Recibían estudiantes de distintos sectores gracias a rutas organizadas de transporte. Cuando estudiaba en la Escuela Elvel existían nueve rutas que cubrían Tegucigalpa y Comayagüela.

Una sola podía recorrer El Hogar, Colinas, Miraflores, Florencia Norte, Lomas del Mayab y Guijarro en unos cuarenta y cinco minutos.

Hoy, en algunos sectores, los servicios, el trabajo y el comercio están relativamente cerca; en otros, cada actividad cotidiana implica desplazamientos largos y costosos.

La calidad de vida depende cada vez más de la ubicación.