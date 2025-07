Celulares y conciertos

Hace algunos días pudimos ver a un muy pero que muy molesto Enrique Bunbury, músico y exvocalista del grupo de rock en español Héroes del Silencio, detener a su banda en pleno concierto a mitad de una de las canciones más esperadas por el público. ¿El motivo de su enojo? Un fan que no dejaba de grabar el evento, que mantenía su celular en alto prácticamente todo el tiempo y desde el comienzo de la función.

Gritando y usando un vocabulario bastante “fuerte”, el artista reclamaba el uso continuo del aparato telefónico al espectador. Con argumentos como que otras personas sentadas más lejos del escenario estarían encantadas de tener el lugar del susodicho, que seguramente lo apreciarían más que él, que ese comportamiento lo distraía tanto a él como a sus músicos, entre otras cosas.

Los presentes parecieron aprobar lo que decía el cantante, al menos sus aplausos, gritos y silbidos así lo hicieron parecer. Fue un momento bastante peculiar y, como suele pasar en estos casos, el video se hizo viral, atrayendo opiniones divididas.

Precisamente soy de la opinión de que hay un momento y un lugar para cada cosa, y un concierto musical es para disfrutarlo al máximo, y la única manera de hacer esto es estando con todos los sentidos ahí. Si la gente lo pensara un poquito, entendería que aquellos con los que insiste en compartir ese momento jamás van a poder sentir lo mismo a través de una pantalla y que eso mismo que tanto se empeña en enviar todo el mundo puedo verlo en internet. ¿Cuál es el punto entonces? Lo mismo sucede con los paseos, y cualquier otra experiencia que para que pueda ser tal necesita precisamente ser experimentada, no grabada. El asunto de Bunbury me hizo preguntarme ¿será que en algún momento a alguien se le ocurrirá que tal vez sería mejor prohibir estos aparatitos en los conciertos musicales? Y pues, luego me enteré de que sí, ya hay quien lo ha pensado y lo ha hecho también: Bruno Mars, por ejemplo, ha declarado que se siente muy incómodo con tantas pantallas grabando su actuación, que esto ha impedido en muchas ocasiones que él intente movimientos de baile espontáneos, improvisados, ya que teme que algo salga mal y luego todo el mundo sea testigo de su error a través de las redes sociales. Pero hay otros artistas que han ido un poco más lejos.

Beyonce, Madonna, Adele y Bob Dylan, por mencionar solo algunos, han expresado la frustración que sienten por la interferencia que genera el móvil a la hora de interactuar con el público, que sienten una desconexión, ya que la gente está más atenta a su celular que en la energía y la emoción del momento. Por lo tanto, han prohibido su uso en sus presentaciones. Pero también para las otras personas es molesto tener que lidiar con una pantalla obstruyendo la visión, con la luz, las notificaciones, las llamadas, en fin..., si uno se sabe incapaz de prescindir de la pantalla, uno debería quedarse en casa a ver una serie y dejar la experiencia de los conciertos, el teatro, los paseos, a aquellos que quieren de verdad y en cuerpo y alma experimentarlos.