¡Canas que nadie puede ignorar!

“Las canas son los signos visibles de la sabiduría”: Aristóteles.

El envejecimiento poblacional es una de las grandes transformaciones sociales de nuestro tiempo; hay canas que el mundo no puede darse el lujo de ignorar. Sea el abuelo, el padre o esa cana repentina que se ve en un joven, hay riquezas que están en esas personas mayores que no están en las cuentas bancarias, no se cotizan en la bolsa y no pueden comprarse con dinero, pero se puede aprender de sus aciertos, sus errores, sus pérdidas y sus victorias.

Las canas aparecen cuando los folículos pilosos disminuyen progresivamente la producción de melanina, el pigmento que da color al cabello. La genética tiene un papel importante y su aparición puede variar mucho entre personas.

No es saber cuándo llega la vejez, sino ignorar u olvidar el valor de quienes llegaron antes que nosotros; una nación que menosprecia a sus mayores termina perdiendo su memoria. Las canas no son el final de una historia: son páginas que nos muestran el camino de cómo escribir el futuro.

“Delante de las canas te pondrás en pie; honrarás al anciano, y a tu Dios temerás; yo soy el Señor.” Levítico 19:32 (LBLA).

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Se puede tener canas en la cabeza y juventud en el corazón; se puede tener juventud en el rostro y cansancio en el espíritu. Una persona mayor puede seguir aprendiendo, sirviendo, emprendiendo, liderando, creando y transmitiendo sabiduría. Una persona joven puede aprender de quienes ya recorrieron caminos que ella apenas comienza.

Las canas cambian el color del cabello, pero nunca apagan el propósito que las personas tienen; es maravilloso conocer la promesa de que una persona anciana puede continuar siendo fructífera, vigorosa y relevante.

“Aún en la vejez fructificarán; estarán vigorosos y verdes.” Salmo 92:14 (RVR60).

Las canas pueden ser el color del tiempo, pero también pueden ser el brillo de una vida que todavía tiene mucho que entregar.