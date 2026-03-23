Autos autónomos: algunos beneficios para Honduras

Según datos internacionales, más del 90% de los accidentes de tránsito son causados por errores humanos. Un sistema automatizado, con sensores de 360 grados y tiempos de reacción milimétricos, puede reducir drásticamente estos incidentes. En segundo lugar, la eficiencia en el transporte se vería favorecida.

Los autos autónomos pueden coordinarse entre sí para optimizar el flujo vehicular, reduciendo congestiones y consumo de combustible. Esto es particularmente relevante para ciudades como Tegucigalpa o San Pedro Sula, que enfrentan crecientes desafíos de tráfico urbano. Un tercer beneficio es la inclusión social.

Personas mayores o con discapacidades físicas, que hoy dependen de familiares o transporte público limitado, podrían moverse de manera independiente gracias a esta tecnología. Algunos podrían pensar que esta tecnología es exclusiva de países desarrollados, pero los países en desarrollo tienen mucho que ganar al incorporarla tempranamente. Adoptar tempranamente esta tecnología permitiría al país desarrollar capacidades tecnológicas locales, incentivando carreras en ingeniería, inteligencia artificial y sistemas de transporte inteligente. También abriría la puerta a atraer inversión extranjera de empresas que buscan mercados para adaptar sus soluciones.

Honduras puede inspirarse en Emiratos Árabes Unidos o Singapur, que, sin ser fabricantes tradicionales de autos, han apostado por ser entornos de prueba y centros de innovación en movilidad autónoma. Para que esta visión se concrete es fundamental que el Estado hondureño y las universidades trabajen de la mano.

La llegada de los autos autónomos no es una cuestión de si ocurrirá, sino de cuándo y quiénes estarán preparados. Honduras tiene la oportunidad de posicionarse estratégicamente como un adoptador temprano para impulsar su desarrollo tecnológico, educativo y económico. La decisión está en nuestras manos: o esperamos a que la tecnología nos alcance o nos preparamos para conducir el futuro.