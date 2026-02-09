Apuesta por la experiencia

En las decisiones de la administración Asfura vamos encontrando diferencias fundamentales con relación a la gestión Castro. No solamente es la anunciada intención de reducir el aparato estatal, al menos en lo que refiere a secretarías de Estado, sino también en la composición de su equipo.

Hace pocos días, Diario La Prensa publicó una investigación sobre el gabinete de gobierno actual, compuesto por más hombres que mujeres y por la combinación intergeneracional, en la que destaca la generación millennial y con una importante participación de la generación X.

Que el gabinete hasta ahora esté conformado mayoritariamente por personas entre los 40 y 59 años (seis de cada 10, de acuerdo con la investigación) nos da algunos mensajes. Más allá de la experiencia en sus áreas profesionales y en la administración pública, el gobierno de Asfura parece dar prioridad a la madurez relacionada con la estabilidad para la toma de decisiones.

Son nombramientos que responderían a una estrategia de gobierno, por encima de la búsqueda de simpatías. En muchos casos, esa experiencia puede contribuir a conducir mejor las relaciones de poder, a tener una actuación pública más comedida y ponderada, a asimilar mejor la temporalidad de los cargos.

El presidente hondureño Nasry Asfura ha dado muestra de ser prudente, de rehuir a los exabruptos y a la controversia. Fiel a ese estilo, su gabinete de gobierno podría tener una exposición menor a la que estábamos acostumbrados en la pasada administración.

Aún falta mucho camino por recorrer para saber si ese estilo de gestión podrá mantenerse en todo el período de gobierno; sin embargo, hay que reconocer que necesitábamos pasar de la confrontación casi permanente a un estilo que cree las condiciones indispensables para el diálogo productivo, aún con las diferencias que siempre existen.

Es necesario que en Honduras demos el paso de defender posturas ideológico-políticas antagónicas, a dialogar con respeto, con argumentos, por el bien común. En ese sentido, decantarse por un gabinete de gobierno más experimentado y no solo con conocimiento es bueno para el país.Estaremos en mejores condiciones de afrontar los desafíos del país si en lugar de espetarnos culpas, orientamos nuestras energías a las soluciones.

Por supuesto que poner la mesa para el diálogo no es el camino completo, aún falta por ver los temas prioritarios. Por ahora, además del color de la bandera y de la lectura de la Biblia en los centros educativos, que siempre son tan controversiales, no hemos pasado a los asuntos estructurales.

Que la experiencia del nuevo gabinete sea una buena señal de mejores resultados y que contribuya a manejar, aunque sea un poco mejor, la soberbia que suele asechar a quienes tocan el poder. Como ciudadanos, nos corresponde estar vigilantes.