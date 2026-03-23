APP de citas

El Pew Research Center, con sede en Washington D.C., es una agencia de estudios que realiza investigaciones sobre tendencias, actitudes y problemáticas sociales en general. Según esta organización sin fines de lucro, entre los usuarios activos de las aplicaciones de citas, ¡el 40 por ciento tiene entre 18 y 29 años! Datos que sorprenden a más de uno, ya que lo que se espera es que sean más las personas mayores, con experiencias previas de divorcios o separaciones, las que se apoyen en estos nuevos métodos para conocer gente con la que quieren llegar a una relación romántica.

Los hay, sin embargo, quienes no crean para nada que el público “de cierta edad” se anime a utilizar estas nuevas tecnologías para algo tan serio. Pero también se equivocarían porque la misma empresa mencionada con anterioridad ha informado sobre un 37% de sujetos entre los 30 y 49 años, un 20% entre 50 y 64, y un 13% de usuarios con más de 65 años.

Algunas razones son bastante válidas, la verdad. Por ejemplo, y sobre todo los más “grandecitos”, aseguran no tener mucha disposición de salir de aquí para allá conociendo gente y menos (según sus propias palabras) perder el tiempo, porque es muy difícil coincidir en intereses, creencias, expectativas y valores, con otro.La decepción de darse cuenta en la tercera cita de que eso no es lo que se está buscando, es otra razón bastante entendible.

Incluso hay una afirmación sobre que “la gente alrededor anda buscando diversión solamente”. Una ventaja innegable de estas aplicaciones (por cierto, que estamos hablando de muchísimas categorías) es que funcionan como una especie de filtro que deja únicamente aquello que se busca. Así se evita la tan indeseada pérdida de tiempo.

Por ejemplo, las hay precisamente para los que solo quieren pasársela bien, los que buscan aventuras. Igualmente, para aquellos que buscan relaciones serias. Asimismo, existen aplicaciones centradas en intereses específicos y las diseñadas para personas mayores de 50 años, por ejemplo. Y no solo eso, además se pueden encontrar espacios donde únicamente se hallarán profesionales, personas con educación superior. Individuos enfocados en carreras y logros. Y qué tal una de ellas llamada Sapio. Aquí la comunidad está conformada específicamente por gente que valora la intelectualidad. Solo gente inteligente y culta se va a encontrar usted en esta aplicación, por si acaso es lo que le interesa.

Total, que parece que aquellos tiempos en los que las parejas se conocían por medio de un amigo o un primo están llegando a su fin.Las personas se están volviendo más prácticas, aprovechando la tecnología de las aplicaciones para citas donde claramente se puede descubrir “un abanico de posibilidades”.Ya lo que no encontró ahí, difícilmente lo encontrará en otra parte, aparentemente.