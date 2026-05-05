El impacto en caída de Spirit

La aerolínea Spirit entró en una turbulencia financiera que la obligó a descender aceleradamente hasta que, el pasado sábado, cerró operaciones, dejando varados a miles de pasajeros en los aeropuertos con el boleto en la mano.

El gobierno del presidente Donald Trump había considerado un rescate gubernamental para evitar la quiebra de la empresa, que tenía grandes problemas de liquidez; pero no se llegó a un acuerdo. Hubo caos en diferentes aeropuertos de países en donde la aerolínea de bajo coste tenía operaciones, incluyendo Honduras. El sábado, muy de mañana, miles de viajeros se encontraron con un letrero burdo notificando el cierre de operaciones de la aerolínea en el lugar en donde debería estar el mostrador de abordaje.

La hondureña Isis Aída Mondelo, con residencia en Estados Unidos, tuvo suerte de no encontrarse con esta desagradable sorpresa, ya que antes de acudir al aeropuerto Fort Lauder en Miami para trasladarse a Tampa vio en su celular la aplicación en donde la aerolínea advertía a sus usuarios de ese día no ir a la terminal aérea porque no hallarían ni siquiera personal de apoyo, ya que todo había sido cesanteado. Un algoritmo de la aerolínea pedía que mejor buscasen otro medio para trasladarse a su destino y que posteriormente les será reembolsado el importe de su boleto. Ella se decidió por el servicio de trenes Amtrak, que por cierto no ofrece las comodidades ni el lujo de hace unos diez años y, sin embargo, es más caro que el servicio aéreo.

Spirit había tenido dificultades financieras desde la pandemia del covid-19 por el aumento de los costos operativos y el incremento de su deuda. Recientemente se vio envuelta en un proceso de quiebra por el precio del combustible para aviones, disparado debido a la guerra con Irán. El impacto de su cierre será significativo para la conectividad con Estados Unidos y el turismo en Honduras.

Asimismo, por la reducción de la oferta de vuelos y los despidos de empleados que se han venido dando desde que comenzó el descenso económico de Spirit.

Expertos anticipan un aumento del 23% en los precios de vuelos en rutas afectadas y la eliminación de opciones de bajo costo. Temen la cancelación inmediata de miles de vuelos y creen que habrá necesidad de gestionar reembolsos o buscar reubicaciones a través de otras aerolíneas, lo que genera alta incertidumbre.