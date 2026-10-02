Acampados en Sol

¿Qué ocurre cuando trabajar, estudiar y esforzarse ya no garantiza algo tan elemental como poder construir un hogar?

La Puerta del Sol de Madrid vuelve a llenarse de tiendas de campaña. Quince años después del 15-M, cientos de personas han decidido dormir en una de las plazas más emblemáticas de España para colocar nuevamente una preocupación en el centro de la conversación: el acceso a la vivienda.

La chispa fue profundamente humana. Maricarmen, una mujer de 87 años, tuvo que abandonar la casa de alquiler donde había vivido durante siete décadas. Su historia despertó una indignación que terminó llevando a miles de personas a las calles y, después, a muchos de ellos a permanecer en Sol.

Podemos discutir leyes, modelos económicos y soluciones. Debemos hacerlo. Una cuestión tan compleja difícilmente admite respuestas mágicas. Pero detrás de cualquier estadística existe una necesidad que trasciende ideologías: sentir que tenemos un lugar seguro al cual regresar.

Una casa es memoria. Es intimidad. Es la mesa donde una familia conversa, la habitación donde alguien sueña con su futuro, la dirección que escribimos cuando nos preguntan dónde pertenecemos.

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Por eso me preocupa especialmente la frustración de tantos jóvenes que sienten que han cumplido con aquello que la sociedad les pidió —formarse, trabajar, esforzarse— y aun así observan la posibilidad de independizarse como una meta cada vez más distante. Ese desencanto merece escucha, no indiferencia.

Las sociedades saludables necesitan ciudadanos capaces de expresarse pacíficamente, pero también instituciones dispuestas a escuchar aquello que ocurre fuera de sus paredes. Escuchar no significa aceptar automáticamente cada propuesta. Significa reconocer el problema y sentarse a construir soluciones posibles.

La protesta de Sol debería invitarnos precisamente a eso: menos trincheras y más conversación.

Porque una ciudad puede tener edificios maravillosos, inversiones extraordinarias y calles llenas de vida. Pero su verdadera prosperidad se mide también por la posibilidad de que quienes la construyen cada mañana puedan seguir llamándola hogar.

Quizá esas tiendas de campaña estén planteándonos una pregunta incómoda que merece ser escuchada.

¿De qué sirve construir ciudades cada vez más valiosas si quienes viven en ellas sienten que ya no pueden permitírselas?

Dios es amor, hágase el milagro.