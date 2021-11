Un video viral que fue publicado en YouTube muestra el estremecedor momento en que abuela salvó a una bebita de caer directo al piso.

El hecho ocurrió en la ciudad de Changchun, provincia china de Jilin. Y el video fue publicado por el canal llamado “South China Morning Post”.

El bebé de solo cuatro meses estaba retorciéndose en las manos de la niñera cuando, de repente, a la mujer se le cae el inquieto niño cabeza abajo, pero la abuela reaccionó de forma inmediato y salvó al bebé.

La cámara de seguridad instalada en el apartamento captó el momento en el que la abuela se echó hacia el bebé y lo logró atrapar antes de que se diera contra el suelo. Por dicha el bebito está bien.

Se desconoce si la niñera fue despedida por los padres del bebé.

”Probablemente no hubiera sucedido si la niñera lo hubiera sostenido en una posición más estable y segura. Los niños son inquietos. Sostenerlos así normalmente no es la mejor manera, esto podría haber terminado de manera muy diferente si la abuela no hubiera estado allí”, comentó un usuario en el video que es viral en YouTube.