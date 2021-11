En una entrevista para el programa “Talk to Her” de Tencent, la mujer contó que, junto con su esposo y sus dos hijos, maneja un método bastante estricto para controlar los gastos familiares.

La mujer evita a todo costa ser víctima del alto consumismo que se vive hoy en día. De hecho no gasta más de 15 dólares al año comprando ropa interior, no tiene vacaciones y no gasta en salidas.

En la entrevista la mujer contó que creció en la pobreza, por lo que aprendió a cuidar el dinero. Al casarse, Wang Shenai reveló haber hecho un pacto con su esposo, en el cual prometieron ahorrar lo suficiente para comprarle una casa a su descendencia.

Wang también confesó que al trabajar en el área de publicidad le ayudó a no caer en los engaños de las marcas y las empresas.

La mujer también asegura que comprar muebles de segunda mano, consumir alimentos en ofertas y usar el transporte público, aprovechar al máximo los cupones que le permiten viajar gratis, son algunos de los métodos que utiliza para gastar lo menos posible.