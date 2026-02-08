VIDEO: Indignación por agresión de agente a perrito durante arresto en Memphis

Memphis

Un video que circula en redes sociales y que muestra a un agente de la Fuerza de Tarea Segura de Memphis pateando a un perro durante la ejecución de una orden de arresto ha provocado una fuerte reacción pública. El incidente ocurrió el 4 de febrero en un complejo de apartamentos cercano a East Raines Road y Elvis Presley Boulevard, donde agentes de la Fuerza de Tarea Segura de Memphis, junto con unidades K9, cumplían una orden de arresto contra Jaquize Henderson, buscado por un caso de robo comercial en el norte de Mississippi.

Emma Hollingsworth, la dueña del Schnauzer de nueve meses, contó que la persona que fue arrestada es su novio. “Todos me preguntaban: '¿Por qué no saliste a buscar a tu perro?'”, dijo Hollingsworth. “El alguacil federal me bloqueaba la puerta de mi apartamento. Así que no pude salir”. El Servicio de Alguaciles de Estados Unidos (U.S. Marshals), asegura que durante el arresto de Henderson, Yoshi, como se llama el perrito, se soltó y atacó de forma reiterada al oficial K9. Los agentes indicaron que ordenaron en varias ocasiones al dueño del animal que lo controlara, sin éxito, lo que llevó al oficial a “bloquear” al perro para alejarlo del canino policial. No hemos podido validar su suscripción. Se ha realizado su suscripción, Gracias por seguir La prensa HN. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Suscribirse

Emma Hollingsworth afirmó que los oficiales emplearon fuerza innecesaria y aseguró que su mascota sufrió una costilla rota como consecuencia del incidente. “Esto no es protección, es abuso”, declaró Hollingsworth, quien exige que la agencia asuma responsabilidades. Por su parte, los U.S. Marshals defendieron la actuación del oficial, calificando el contacto como una medida defensiva. “Aunque la apariencia del incidente es lamentable, la acción del alguacil adjunto no se realizó con malicia. Fue una decisión de último recurso, tomada en fracciones de segundo por un agente del orden para controlar el entorno y mitigar una situación peligrosa. Un animal agresivo y fuera de control puede obstaculizar las labores oficiales y poner en riesgo la seguridad”, señaló la agencia en un comunicado.