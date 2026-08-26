Video del momento en que aeronave impacta contra cables de teleférico en Italia

El accidente ocurrió en las inmediaciones de la presa de Campliccioli , a unos 1,350 metros sobre el nivel del mar. El embalse se encuentra en el municipio de Antrona Schieranco, rodeado de bosques y relieves alpinos.

Valle de Antrona, Italia . Dos personas murieron este miércoles luego de que el autogiro en el que viajaban impactara contra cables de un teleférico y se estrellara en el alto Valle de Antrona, en la zona montañosa del norte de Italia, cerca de la frontera con Suiza.

De acuerdo con la información preliminar, la aeronave chocó contra los cables del teleférico mientras sobrevolaba el área. Tras el impacto, el autogiro cayó en una zona montañosa, provocando la muerte de sus dos ocupantes.

La emergencia movilizó a numerosos equipos de rescate. Al lugar llegaron varios helicópteros, entre ellos una aeronave del servicio de emergencias 118 que despegó de Borgosesia y el helicóptero Dragón de los bomberos procedente de Malpensa.

También participaron bomberos, fuerzas del orden, personal de rescate y efectivos del Servicio de Socorro Alpino de la Guardia di Finanza (Sagf), quienes trabajaron en la zona del accidente.

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La presa y el lago de Campliccioli son uno de los principales puntos del alto Valle de Antrona y suelen recibir visitantes, especialmente durante la temporada de verano. La zona se caracteriza por sus bosques y paisajes alpinos.

Las autoridades desplegaron las labores correspondientes para recuperar los cuerpos y recopilar elementos que permitan esclarecer las circunstancias del accidente. La investigación deberá determinar por qué la aeronave impactó contra los cables y establecer las causas exactas de la tragedia.