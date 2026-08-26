Yenifer García murió tras sesión de tatuaje en espalda y glúteos a domicilio

Yenifer García Valencia, de 33 años y madre de tres hijos, murió el sábado 15 de agosto durante una sesión de tatuaje en su vivienda del barrio Terrazas de San Jorge, en Bogotá, después de recibir medicamentos para sedarla y soportar el dolor del procedimiento.
Yenifer buscaba terminar un tatuaje de gran tamaño que cubría parte de su espalda y glúteos antes de un viaje familiar previsto para septiembre, con motivo de los 15 años de su hija.
Debido al intenso dolor que había experimentado en una sesión anterior, una conocida le recomendó a Juan Jaider Sánchez Goes, quien habría sido presentado como anestesiólogo y cobró 600.000 pesos por la sedación.
Sin embargo, posteriormente se conoció que, según los registros consultados, Sánchez Goes figuraba como auxiliar de enfermería y no como médico anestesiólogo. El hombre habría llegado a la vivienda acompañado por el tatuador.
Durante la sesión comenzaron a administrarle medicamentos a Yenifer. Entre los elementos encontrados posteriormente en la vivienda había una caja de ketamina, un frasco de midazolam y una jeringa, sustancias cuya utilización es parte de la investigación.
Al principio, la mujer permanecía consciente y conversaba con sus familiares. Después de recibir los medicamentos comenzó a quedarse profundamente dormida hasta que dejó de responder.
Ante la emergencia, una de sus hijas llamó al servicio de emergencias 123. Mientras llegaba la ayuda, recibió instrucciones para intentar reanimar a su madre, pero pese a los esfuerzos realizados Yenifer no reaccionó.
Una de sus hijas relató que el tatuador salió de la habitación y le manifestó que su madre no respondía. Al regresar, observó que quien había administrado los medicamentos le practicaba maniobras de reanimación cardiopulmonar.
Las autoridades investigan ahora qué sustancias recibió exactamente Yenifer, en qué cantidades, quién las consiguió y quién las administró. También deberán establecer si los medicamentos tuvieron una relación directa con su muerte.
La respuesta deberá surgir de los análisis de Medicina Legal y de las demás pruebas recopiladas durante la investigación. La familia espera que los procedimientos permitan determinar qué ocurrió durante los últimos minutos de la sesión.
Tras la emergencia, la Policía identificó e individualizó a los involucrados y se produjo una captura en flagrancia. Sin embargo, posteriormente quedaron en libertad mientras continúan las investigaciones.
El abogado de la familia señaló además que se desconoce el paradero de Juan Jaider Sánchez Goes, quien habría administrado los medicamentos. El caso deja interrogantes sobre la realización de sedaciones fuera de un entorno médico y las condiciones en que fue practicado el procedimiento.