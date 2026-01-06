Fiscalía de Venezuela investigará muertes tras captura de Maduro

Caracas, Venezuela.

Tarek William Saab, fiscal general de Venezuela, anunció este martes la designación de tres funcionarios de su despacho para investigar las "decenas" de muertes ocurridas en el ataque militar de Estados Unidos a Caracas y otras zonas del país, que concluyó con la captura del mandatario Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores. Además,William Saab, aseguró que la Constitución y el derecho internacional establecen que Nicolás Maduro cuenta con inmunidad por su cargo de presidente del país suramericano lo que significa, dijo, que no puede ser arrestado o enjuiciado por "tribunales extranjeros". Las acciones de la fiscalía de Venezuela giran en torno a las declaraciones de Donald Trump, presidente de Estados Unidos, quien aseguró el pasado 5 de enero en una entrevista exclusiva con NBC News que aproximadamente 80 personas murieron durante el operativo de captura.

“Ya sabes, mucha gente fue asesinada en el otro bando”, dijo Trump en conversación con la periodista Kristen Welker. Al ser consultado sobre la cifra exacta de muertos, el mandatario respondió: “No estoy contento con eso, pero fueron muchas. Yo diría que fueron 80”. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Welker le preguntó si todas las víctimas eran militares o si también hubo civiles afectados. Trump precisó que “mayoritariamente fueron militares, mayoritariamente cubanos”.

Captura de Nicolás Maduro