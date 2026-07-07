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USA revoca autorización para venta de petróleo iraní tras ataques en estrecho de Ormuz

Estados Unidos revocó la autorización que permitía ciertas ventas de petróleo iraní tras los recientes ataques a embarcaciones en el estrecho de Ormuz

  • Actualizado: 07 de julio de 2026 a las 15:36 -
  • Agencia EFE
USA revoca autorización para venta de petróleo iraní tras ataques en estrecho de Ormuz

Washington anunció la revocación de las exenciones para la venta de petróleo iraní como respuesta a las acciones de Teherán en el estrecho de Ormuz.

 Foto: EFE
Washington, Estados Unidos

Estados Unidos revocó este martes la autorización que permitía determinadas operaciones relacionadas con la venta de petróleo iraní tras una serie de ataques contra embarcaciones en el estrecho de Ormuz durante las últimas 24 horas, una medida que Washington presentó como una respuesta a las acciones de Irán en esa estratégica vía marítima.

"Irán solo obtendrá beneficios si muestra un buen comportamiento", dijo un funcionario a la cadena estadounidense CNBC quien justificó que la decisión de revocar ventas del petróleo iraní están vinculadas a los ataques de las últimas 24 horas.

Las exenciones fueron emitidas el 21 de junio como parte de una autorización temporal que permitía determinadas operaciones con petróleo crudo, productos petroquímicos y derivados de origen iraní pese al régimen de sanciones de EE.UU.

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En esta línea, el Departamento del Tesoro anunció la revocación de la Licencia General X relacionada con Teherán y su sustitución por la Licencia General X1, que regula el cierre ordenado de las operaciones autorizadas previamente para la producción, entrega y venta de petróleo crudo, productos petroquímicos y derivados de origen iraní.

La Licencia General X había establecido una autorización temporal dentro del régimen de sanciones estadounidenses para determinadas transacciones con petróleo iraní.

La nueva versión mantiene el proceso de transición tras la retirada de esa autorización, aunque el Tesoro no detalló los cambios específicos introducidos en el nuevo documento.

La cancelación de la autorización, que estaba vigente desde la firma del memorando de entendimiento alcanzado entre Washington y Teherán el 17 de junio, elevaría las tensiones nuevamente entre ambas naciones.

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En las últimas semanas, las tensiones han vuelto a escalar entre Irán y EE.UU., con ataques iraníes contra varios buques y bombardeos estadounidenses contra objetivos militares en la costa sur del país persa en un pulso por el control de Ormuz.

Irán había advertido este martes que las negociaciones para un acuerdo definitivo con EE.UU. no comenzarán mientras el presidente estadounidense, Donald Trump, continúe amenazando a la República Islámica.

El posicionamiento de Teherán se produce después de que el republicano afirmara que en caso de no lograr un pacto con el país persa "terminará el trabajo" atacando infraestructuras y plantas energéticas iraníes.

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