USA flexibiliza restricciones para que petroleras operen en Venezuela

Estados Unidos

Por medio de dos licencias publicadas (una para comerciar hidrocarburos y otra para el uso de aeropuertos y puertos) en su sitio web, el Tesoro ha relajado -sin eliminar las sanciones, endurecidas en 2019, que aún pesan sobre el país caribeño- las restricciones sobre los bienes naturales de Venezuela , incluidos el petróleo y el gas, para que empresas estadounidenses puedan comerciar con ellos.

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos flexibilizó este martes restricciones para que empresas estadounidenses puedan operar en el mercado petrolero venezolano, aunque bajo estrictas condiciones de control y reporte.

Las licencias incluyen condiciones estrictas para evitar beneficios directos al Gobierno venezolano, como que cualquier contrato con Petróleos de Venezuela (PDVSA) o el Estado esté regido por leyes estadounidenses y que cualquier disputa se resuelva en tribunales en Estados Unidos.

Además, los pagos a personas bajo sanciones estadounidenses deben hacerse a cuentas designadas por el Tesoro para mantener un "control financiero centralizado".

Las empresas que usen la licencia para exportar o suministrar petróleo venezolano a países que no sean Estados Unidos tendrán que presentar informes detallados a la Administración del presidente Donald Trump.

En esos reportes habrá que detallar las partes involucradas, cantidades, valores, destinos y cualquier pago al Gobierno venezolano, con informes iniciales a los diez días de la primera transacción y luego cada 90 días.

A su vez, el Tesoro aprobó también hoy una licencia que autoriza operaciones relacionadas con puertos y aeropuertos en Venezuela.

El documento permite transacciones "ordinarias y necesarias" para el uso de infraestructura logística, desde el pago de tasas de aterrizaje y servicios aeroportuarios hasta operaciones portuarias, como atracar, siempre que dichas actividades sean indispensables para el transporte y la logística, y no incluyan a personas o entidades sancionadas y eximidas de las excepciones establecidas.

La autorización del Tesoro ha sido emitida cinco semanas después de la operación militar con la que Estados Unidos detuvo a Nicolás Maduro en Caracas para trasladarlo a Nueva York y acusarlo por cargos relacionados con narcotráfico.

Tras el derrocamiento de Maduro, Trump ha asegurado que empresas petroleras estadounidenses volverán a operar en el mercado petrolero venezolano y que invertirán unos 10,000 millones de dólares para modernizar infraestructura.

Hasta ahora, Chevron era la única petrolera estadounidense con licencia especial para operar en Venezuela.