Turbulencias aumentan en el Atlántico por el cambio climático, advierte experto

Cuando un avión vuela a esa altura, el aire está muy estratificado y en calma, y cuando la aeronave lo perturba, normalmente no pasa nada, pero si ese aire está “muy desordenado” las alas empiezan a moverse de forma distinta y se altera la sustentación.

El experto aseguró que en circunstancias de este tipo el avión “nunca se va a ver en peligro grave, no se va a caer, no se va a romper, como en las películas”, pero los pasajeros pueden sufrir daños por golpes, como si saltaran entre 2 y 3 metros de altura en caso de no llevar puesto el cinturón, o lesiones por caída de maletas.

Con el cambio climático, se va ampliando el número de grandes tormentas inesperadas o grandes corrientes, e incluso hay estudios del científico británico Paul Williams que apuntan a que van a aumentar en un 50 % los grandes problemas de turbulencias y la gravedad de los accidentes dentro del avión en los próximos años, aunque por estas circunstancias “nunca va a tener problemas de estabilidad graves”, según citó el catedrático.