Trump planea anunciar el Gobierno para Gaza antes de Navidad

Washington, Estados Unidos.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, planea anunciar antes de Navidad la composición del nuevo Gobierno para la Franja de Gaza, con el fin de avanzar a una nueva fase de su plan de paz, informó este jueves el medio Axios. La segunda fase del plan, firmado en octubre, contempla la formación de un gobierno tecnocrático sin presencia de Hamás y la creación de una junta de supervisión liderada por el propio Trump.

Según señalaron a Axios funcionarios estadounidenses, el Ejecutivo de Gaza estará compuesto por entre 12 y 15 palestinos con experiencia en gestión y negocios, no afiliados a Hamás, Fatah ni a ningún otro partido palestino. Algunos de los candidatos residen actualmente en Gaza, mientras que otros vivieron allí en el pasado y regresarán para formar parte del nuevo gobierno. Dicho Gobierno estará supervisado por la llamada Junta de Paz, que presidirá Trump y que contará con aproximadamente diez líderes de países árabes y occidentales.