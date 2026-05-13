Trump pedirá a Xi mayor apertura del mercado chino a las empresas estadounidenses

Pekín, China

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, declaró a bordo del Air Force One mientras se dirigía a Pekín que solicitará a su homólogo chino, Xi Jinping, que facilite la entrada del mercado chino a compañías estadounidenses, especialmente aquellas que forman parte de su delegación en este viaje. "Pediré al presidente Xi, un líder de una distinción extraordinaria, abrir China para que esta gente brillante pueda obrar su magia y contribuir a llevar a la República Popular a un más alto nivel", aseguró Trump. El mandatario señaló que la solicitud para que se permita una mayor apertura a la inversión de compañías estadounidenses será su principal y primera demanda en la reunión.

Trump se encuentra de viaje en China, marcando la primera visita de un presidente de Estados Unidos en casi diez años, con la intención de obtener avances en el ámbito económico y reforzar su imagen pública, que se ha visto afectada por el conflicto con Irán.

Trump se desplazó a Pekín para realizar una visita oficial de tres días, en la que estará acompañado por Huang y una delegación de 17 funcionarios y empresarios de áreas como la banca, la agricultura, la aviación y la tecnología. La comitiva está formada en gran parte por altos ejecutivos de compañías que buscan resolver tensiones comerciales con China, entre ellas Nvidia, que ha enfrentado obstáculos regulatorios para comercializar en ese país sus avanzados chips de inteligencia artificial H200. También participan figuras como Tim Cook, director ejecutivo de Apple, una de las empresas con mayor dependencia del mercado chino; Kelly Ortberg, máximo responsable de Boeing, que aspira a lograr acuerdos de compra con autoridades chinas; y Dina Powell, presidenta de Meta, cuya expansión en China ha estado limitada por las regulaciones de Pekín. Asimismo, la delegación cuenta con la presencia de Elon Musk, cercano a Trump y cofundador de Tesla, una de las compañías automotrices estadounidenses con fuerte presencia en China y competidora de fabricantes locales como BYD en el sector de vehículos eléctricos.