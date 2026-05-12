Irán y Omán se reúnen para coordinar medidas que garanticen el paso seguro por Ormuz

Teherán, Irán

Representantes de Irán y Omán se reunieron este martes en Mascate para evaluar los últimos desarrollos en torno al bloqueo del estrecho de Ormuz y coordinar medidas que garanticen el paso seguro de buques.

La delegación iraní estuvo encabezada por el director general del departamento de Asuntos de Derecho Internacional del Ministerio de Relaciones Exteriores, Abas Bagherpour, e incluyó a representantes de los organismos gubernamentales pertinentes, según informó la Agencia de Noticias de la República Islámica (IRNA).

Estas conversaciones forman parte de las consultas habituales entre ambas potencias a distintos niveles sobre la situación en la región y las relaciones bilaterales, precisó el medio oficial.