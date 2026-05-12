  1. Inicio
  2. · Mundo

Irán y Omán se reúnen para coordinar medidas que garanticen el paso seguro por Ormuz

Representantes de Irán y Omán sostuvieron un encuentro para analizar la situación en el estrecho de Ormuz y coordinar acciones que garanticen la seguridad del tránsito marítimo

  • Actualizado: 12 de mayo de 2026 a las 09:51 -
  • Agencia EFE
Irán y Omán se reúnen para coordinar medidas que garanticen el paso seguro por Ormuz

El estrecho de Ormuz, punto estratégico clave del comercio mundial de petróleo.

 Foto: EFE
Teherán, Irán

Representantes de Irán y Omán se reunieron este martes en Mascate para evaluar los últimos desarrollos en torno al bloqueo del estrecho de Ormuz y coordinar medidas que garanticen el paso seguro de buques.

La delegación iraní estuvo encabezada por el director general del departamento de Asuntos de Derecho Internacional del Ministerio de Relaciones Exteriores, Abas Bagherpour, e incluyó a representantes de los organismos gubernamentales pertinentes, según informó la Agencia de Noticias de la República Islámica (IRNA).

Estas conversaciones forman parte de las consultas habituales entre ambas potencias a distintos niveles sobre la situación en la región y las relaciones bilaterales, precisó el medio oficial.

Trump viajará a China con un grupo de ejecutivos que incluye a Musk, Cook y Fink

Durante la reunión, ambas partes coincidieron en sus derechos soberanos y jurisdicción sobre el estrecho de Ormuz, al que consideran parte de sus aguas territoriales, la razón principal por que Irán ha usado el estratégico paso durante su pulso con Estados Unidos desde que comenzó la campaña de ataques coordinados con Israel sobre territorio iraní a finales del pasado febrero.

Por ese paso pasaba en torno a una quinta parte del petróleo mundial antes del inicio del conflicto, lo que ha generado una crisis energética sin precedentes que ha puesto en el foco el devenir del estrecho.

Zelenski, tras el fin de la tregua: Responderemos a Rusia de la misma manera

La delegación iraní también mantuvo hoy, por separado, conversaciones con el ministro de Exteriores omaní, Badr al Busaidi, añadió la agencia de noticias iraní.

La normalización del paso por Ormuz es una de las precondiciones exigidas por el presidente estadounidense, Donald Trump, para desbloquear los puertos iraníes, que mantiene en jaque a raíz de los acontecimientos en el estrecho, en el que Irán está poniendo requisitos para pagar tasas de tránsito por la ruta marítima.

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Agencia EFE
Agencia EFE
efe.com

Es una agencia de noticias internacional española que distribuye información a más de dos mil medios de comunicación en todo el mundo en los soportes de prensa escrita, radio, televisión e internet. Cuenta con una red con más de tres mil periodistas de 60 nacionalidades.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias