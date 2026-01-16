Trump dice que logrará un acuerdo de desmilitarización con Hamás

Washington, Estados Unidos.

El presidente estadounidense, Donald Trump, aseguró este jueves que se ha alcanzado ya la segunda fase de su plan de paz para Gaza y que se logrará "un acuerdo integral de desmilitarización con Hamás, que incluirá la entrega de todas las armas y el desmantelamiento de todos los túneles" en el territorio. "Como anunció Steve Witkoff (enviado especial de Trump para Gaza y Ucrania), hemos entrado oficialmente en la siguiente fase del Plan de Paz de 20 puntos para Gaza", afirmó Trump en un mensaje en la red social Truth Social.

El mandatario agregó que desde el alto el fuego, su equipo ha contribuido a la entrega de niveles récord de ayuda humanitaria a Gaza, alcanzando a la población civil a una velocidad y escala históricas. El presidente explicó que, en su calidad de presidente de la Junta de Paz, respalda al recién nombrado Gobierno Tecnocrático Palestino, el Comité Nacional para la Administración de Gaza, que gobernará el enclave durante su transición. El miércoles los representantes del Gobierno Trump también explicaron que se darán a conocer más detalles sobre la segunda fase del plan de paz para Gaza durante el Foro de Davos, que se celebra la semana próxima en Suiza y donde tiene previsto intervenir el presidente estadounidense. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día.