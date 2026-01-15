  1. Inicio
  2. · Mundo

Maria Corina Machado: Trump está totalmente comprometido con libertad de los venezolanos

Maria Corina Machado se reunió este jueves con el presidente Donald Trump.

  • Actualizado: 15 de enero de 2026 a las 15:57 -
  • Agencia EFE
Maria Corina Machado: Trump está totalmente comprometido con libertad de los venezolanos

María Corina Machado agregó que le aseguró a Trump "que hoy más del 90% de los venezolanos queremos lo mismo, queremos vivir con libertad, con dignidad, con justicia".

 JIM LO SCALZO / EFE
Washington, Estados Unidos

La líder opositora venezolana Maria Corina Machado aseguró este jueves, tras haberse reunido con el presidente de EE.UU., Donald Trump, que el mandatario está totalmente "comprometido con la libertad de los presos políticos de Venezuela y de todos los venezolanos".

Machado expresó el mensaje del compromiso expresado por el mandatario estadounidense ante una multitud de seguidores venezolanos en la salida del Senado, donde rindió unas breves declaraciones tras reunirse con integrantes del comité de Relaciones Exteriores, principalmente congresistas republicanos.

Trump y Machado se reunirán hoy en la Casa Blanca

La líder venezolana agregó que le aseguró a Trump "que hoy más del 90% de los venezolanos queremos lo mismo, queremos vivir con libertad, con dignidad, con justicia".

En el interior del Senado, Machado sostuvo platicas con senadores como el republicano Rick Scott, quien en ocasiones anteriores había expresado su apoyo a la opositora venezolana.

Posteriormente, Machado, antes de retirarse, dijo que esta mañana también había conversado con Edmundo González, el opositor venezolano que reclama la victoria electoral de los comicios de 2024 celebrados en Venezuela.

Este jueves se produjo el primer encuentro entre Machado y Trump, después de que fuerzas estadounidenses depusieran a Maduro durante un ataque militar en Venezuela, que resultó en la captura y traslado del líder chavista y su esposa, Cilia Flores, a Nueva York para enfrentar supuestos cargos por narcotráfico.

Hasta ahora, el mandatario y su Administración han descartado a Machado y su movimiento opositor para la primera etapa de transición en Venezuela bajo el argumento de que la líder no "tiene los apoyos" necesarios dentro del país.

En su lugar, han apostado por la vicepresidenta de Maduro, Delcy Rodríguez, que asumió el poder como presidenta encargada bajo el aval de Trump, que asegura que la nación venezolana se encuentra bajo la tutela de Washington. EFE

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Agencia EFE
Agencia EFE
efe.com

Es una agencia de noticias internacional española que distribuye información a más de dos mil medios de comunicación en todo el mundo en los soportes de prensa escrita, radio, televisión e internet. Cuenta con una red con más de tres mil periodistas de 60 nacionalidades.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias