Delcy Rodríguez dice que iría a Washington de "pie", pero "no arrastrada"

Caracas, Venezuela

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, dijo este jueves que si le tocara ir a Washington iría de "pie" y "caminando", pero no "arrastrada", un pronunciamiento que se da doce días después de la captura en Caracas del mandatario Nicolás Maduro por parte de tropas estadounidenses.

"No es que la presidenta encargada tiene miedo porque está amenazada. No. Venezuela toda está amenazada (...). Si algún día me tocase, como presidenta encargada, ir a Washington lo haré de pie, caminando, no arrastrada. Lo haré con la bandera tricolor", manifestó Rodríguez en la redición de la memoria y cuenta en nombre de Maduro.

La mandataria también acusó a Estados Unidos de limitar las posibilidades del país suramericano de vender los productos de su industria petrolera en el exterior tras el "bloqueo naval" que asegura se dio previo a la captura de Maduro con el despliegue militar en aguas internacionales del Caribe.

Delcy Rodríguez aseguró que hay un plan para este nuevo año, pese al "bloqueo".

En diciembre pasado, Estados Unidos dio la orden de confiscar buques petroleros sancionados que entren y salgan desde Venezuela lo que, a juicio de Rodríguez, fue un paso previo para la captura de Maduro y su esposa, Cilia Flores, tras un ataque militar a Caracas y otras regiones de Venezuela el pasado 3 de enero.