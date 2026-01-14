Gobierno de EEUU admite error y se disculpa por deportación de estudiante hondureña

Boston, Estados Unidos.

El gobierno federal de Estados Unidos reconoció públicamente haber cometido un error en el proceso de deportación de una estudiante hondureña, luego de admitir ante un tribunal federal que agentes migratorios incumplieron una orden judicial vigente. La admisión se produjo durante una audiencia en una corte de Boston, donde un abogado que representó a la administración de Donald Trump aceptó que la expulsión de Any Lucia López Belloza, una estudiante universitaria de 19 años, se ejecutó en violación directa de una disposición judicial.

López Belloza, quien cursaba su primer año en Babson College, fue deportada a Honduras el 22 de noviembre de 2025. Su detención ocurrió en el Aeropuerto Logan, en Boston, cuando se disponía a viajar a Texas para visitar a su familia con motivo de la celebración de Acción de Gracias. Durante la audiencia, el fiscal adjunto de Estados Unidos, Mark Sauter, ofreció una disculpa formal en nombre del gobierno. "Quiero ofrecer una disculpa sincera", expresó ante el tribunal, según reportó The Boston Globe. "El gobierno lamenta esa violación y reconoce que ocurrió". Pese al reconocimiento del error, el futuro migratorio y académico de la joven continúa siendo incierto. Hasta el momento, no existe una confirmación oficial de que López Belloza pueda regresar a Estados Unidos para continuar sus estudios universitarios. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. El abogado defensor de la estudiante, Todd Pomerleau, explicó que la admisión del gobierno se produjo tras la presentación de una moción por desacato, al considerar que las autoridades migratorias actuaron en contravención de una orden judicial.