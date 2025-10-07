Migrantes aumentan el envío de remesas por temor a deportaciones en EEUU

The New York Times

Por: James Wagner/The New York Times

CIUDAD DE MÉXICO — Los efectos de la ofensiva migratoria del Presidente Trump se pueden ver en los albergues fronterizos mexicanos desiertos y en el desplome en el número de cruces ilegales.

Pero para vislumbrar la alarma que sacude a las comunidades inmigrantes latinoamericanas en EU, dicen migrantes, defensores de derechos humanos y expertos, sigue al dinero.

“Hay miedo”, dijo Julio Fuentes, un migrante indocumentado guatemalteco de 35 años que trabaja como plomero en California. “Porque si te pescan, no puedes hacer nada. Y te envían a casa sin nada”.

En los últimos meses, la cantidad de dinero enviada por los migrantes a sus países de origen en Latinoamérica ha aumentado en miles de millones de dólares, de acuerdo con instituciones financieras de la región.

La razón, afirman funcionarios, migrantes y analistas, es que las personas que temen ser deportadas intentan sacar la mayor cantidad de dinero posible del País mientras pueden hacerlo.

Las remesas son un sustento para muchos países y familias, particularmente en Centroamérica y el Caribe. Allí, estos fondos pueden representar una parte importante de la economía de un país.