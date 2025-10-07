Estadounidenses transforman la gastronomía en Ciudad de México

The New York Times

Por: Priya Krishna/The New York Times CIUDAD DE MÉXICO — Empezó con las salsas. En las taquerías, los lugareños se quejaban de que sus condimentos picaban menos debido a la creciente presencia de extranjeros. Luego, pizzerías abrieron prácticamente en cada esquina. Y los cafés cobraban 100 pesos por un croissant. El auge del turismo global desde la pandemia ha sido implacable para muchas personas que viven en destinos como Barcelona, Kioto y París. Algunos se han frustrado tanto con los visitantes de temporada que han salido a protestar a las calles. Pero en la Ciudad de México, muchos de los visitantes nunca se fueron. Los trabajadores remotos se agolparon a barrios elegantes como la Condesa, la Roma Norte y Juárez en busca de alojamiento más barato. Del 2020 al 2023, el número de residentes temporales y renovaciones de tarjetas de residencia temporal de Estados Unidos casi se duplicó, alcanzando unas 24 mil, de acuerdo con un reporte de El País. Ciudadanos de EU representan menos del 7 por ciento de los extranjeros que viven en la Ciudad de México, reporta el periódico Milenio. Sin embargo, sectores enteros de la escena gastronómica, un motivo de orgullo, se han reinventado a imagen estadounidense.

“Todo son bares de vinos, bares de cocteles, vinos naturales, todos estos restaurantes estilo neoyorquino que ofrecen la misma comida superconceptual”, dijo Rocío Vázquez Landeta, quien opera un recorrido gastronómico llamado Eat Like a Local. “Llega un momento en que da igual si estás en Nueva York o en Ciudad de México”. NYTimes International Weekly Newsletter Los mejores reportajes e historias con el sello del mejor periodismo de The New York Times. En la Condesa, conocida por sus frondosos parques, encontrarás una pizzería neoyorquina con un toque punk-rock. Entre vendedores ambulantes que preparan guisados o quesadillas de flor de calabaza, hay un deli judío con bagels. Incluso hay versiones idénticas del crudo siciliano del mostrador de mariscos Swan Oyster Depot de San Francisco. (Algunos de estos negocios son propiedad de extranjeros, otros de mexicanos).

"Colonización"

En el mundo globalizado actual, se pueden encontrar pizzerías en Tokio y bagels arcoíris en París. Pero lo que hoy es México resistió 300 años de colonización española y perdió territorio significativo a Estados Unidos. Su relación con su vecino del norte sigue siendo tensa; el Presidente Donald J. Trump inició su primera campaña electoral refiriéndose a los inmigrantes mexicanos como asesinos y violadores, y recientemente calificó a México como uno de los “peores lugares del mundo”. “Es una forma de colonización”, dijo Oscar Rodríguez, quien estaba haciendo fila en una juguería en la Condesa. Señaló que el puesto de jugos ahora ofrece leche de almendras, proteína en polvo y crema de cacahuate. “Los extranjeros vienen con estos diferentes tipos de comida, y luego los mexicanos tienden a adoptarlos también”. La Ciudad de México atraviesa “uno de los momentos más aburridos en la historia de la comida mexicana”, dijo Norma Listman, mexicana y copropietaria de Masala y Maíz, un restaurante de comida mexicana-india en Juárez que apareció en la serie de Netflix “Chef’s Table” y recibió una estrella Michelin el año pasado. Maizajo, en la Condesa, cobra entre 60 y 80 pesos por cada taco elaborado con variedades tradicionales de maíz que nixtamaliza. (En zonas menos turísticas, los tacos cuestan entre 15 y 30 pesos). Los extranjeros hacen fila afuera, en una cuadra llena de vendedores ambulantes que ofrecen tlacoyos y quesadillas. Santiago Moctezuma, chef de Maizajo, les compra a esos vendedores toneladas de maíz cada año. Aun así, dijo, “la mitad de mis vecinos me odian”. Pero en Pizza Félix en la Condesa, Gabriela Pacheco, consultora de sistemas que vive en la zona, dijo que los cafés italianos como este se sentían “más gourmet” que los otros lugares.