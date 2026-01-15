  1. Inicio
Delcy Rodríguez presenta el informe de gestión en nombre de Maduro

La presidenta encargada de Venezuela enumerará los datos más relevantes del casi primer año de Maduro, que en enero de 2025 juró para un tercer mandato

  • Actualizado: 15 de enero de 2026 a las 14:01 -
  • Agencia EFE
La vicepresidente encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez en el Palacio de Miraflores en Caracas.

 Foto: EFE
Caracas, Venezuela

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, presenta este jueves la rendición de cuentas ante el Parlamento sobre el casi primer año del tercer mandato de Nicolás Maduro, quien se encuentra detenido en EE.UU. junto a su esposa, la diputada Cilia Flores, luego de que fueran capturados el pasado 3 de enero por tropas estadounidenses durante una operación militar en el país suramericano.

Rodríguez recorrió una alfombra roja dispuesta en el patio del Palacio Federal Legislativo para ingresar al salón protocolar del Legislativo, donde se espera que enumere los datos más relevantes del casi primer año de Maduro, que en enero de 2025 juró para un tercer mandato, tras unos controvertidos comicios presidenciales celebrados en julio de 2024, en los que la oposición mayoritaria insiste en que el ganador fue su candidato, Edmundo González Urrutia.

Delcy Rodríguez confirma llamada telefónica con Donald Trump

Los diputados opositores Stalin González, Antonio Ecarri, David Uzcátegui, José Gregorio Correa, Timoteo Zambrano, así como los chavistas Tania Diaz, Rodbexa Poleo, Jacqueline Farías, Pedro Carreño, fueron los designados para acompañar a Rodríguez en su entrada al hemiciclo de la Asamblea Nacional (AN, Parlamento), donde asistieron los 285 legisladores que conforman el Parlamento.

Además, están presentes el presidente del Consejo Nacional Electoral (CNE), Elvis Amoroso; el fiscal general, Tarek William Saab; la presidenta del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Caryslia Rodríguez; así como el canciller Yván Gil.

Igualmente, están los ministros del Gobierno chavista, entre ellos el de Defensa, Vladimir Padrino López, junto al alto mando militar de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB).

Rodríguez, vicepresidenta ejecutiva, juró como jefa de Estado encargada el pasado 5 de enero, tras una orden del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) para "garantizar la continuidad administrativa y la defensa integral de la nación".

Agencia EFE
Agencia EFE
efe.com

