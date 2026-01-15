Delcy Rodríguez presenta el informe de gestión en nombre de Maduro

Caracas, Venezuela

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, presenta este jueves la rendición de cuentas ante el Parlamento sobre el casi primer año del tercer mandato de Nicolás Maduro, quien se encuentra detenido en EE.UU. junto a su esposa, la diputada Cilia Flores, luego de que fueran capturados el pasado 3 de enero por tropas estadounidenses durante una operación militar en el país suramericano.

Rodríguez recorrió una alfombra roja dispuesta en el patio del Palacio Federal Legislativo para ingresar al salón protocolar del Legislativo, donde se espera que enumere los datos más relevantes del casi primer año de Maduro, que en enero de 2025 juró para un tercer mandato, tras unos controvertidos comicios presidenciales celebrados en julio de 2024, en los que la oposición mayoritaria insiste en que el ganador fue su candidato, Edmundo González Urrutia.