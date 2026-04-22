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Trump dice que el bloqueo naval contra Irán es necesario para alcanzar un acuerdo

Trump dijo en su cuenta oficial de Truth Social que varias personas le han dicho que "Irán quiere abrir el estrecho de inmediato" pero que él respondió: "si hacemos eso, nunca podrá haber un acuerdo"

  • Actualizado: 22 de abril de 2026 a las 06:32 -
  • Agencia EFE
Trump dice que el bloqueo naval contra Irán es necesario para alcanzar un acuerdo

Foto de archivo del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, del 13 abril 2026.

Fotografía: EFE
Washington, Estados Unidos.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este martes que Irán no quiere que "se cierre el estrecho de Ormuz" pero aseguró que mantendrá el bloqueo naval impuesto contra Teherán pese a haber extendido el alto el fuego porque a su criterio es la única forma de presionar para obtener un acuerdo.

Trump dijo en su cuenta oficial de Truth Social que varias personas le han dicho que "Irán quiere abrir el estrecho de inmediato" pero que él respondió: "si hacemos eso, nunca podrá haber un acuerdo".

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"Irán no quiere que se cierre el Estrecho de Ormuz, lo quiere abierto para poder ganar 500 millones de dólares al día (...) solo dicen que lo quieren cerrado porque lo tengo totalmente BLOQUEADO (¡CERRADO!)", agregó el mandatario.

Finalmente, Trump volvió a amenazar con destruir la república islámica "incluyendo a sus líderes" si no se alcanza un acuerdo.

Horas antes, el presidente estadounidense confirmó que extendería de forma indefinida el alto el fuego a petición de Pakistán, mientras Irán presenta una propuesta de acuerdo definitivo.

Pese al cese del fuego, Trump decidió mantener el despliegue de sus buques frente a los puertos de Irán en un bloqueo naval que, según el Comando Central, mantiene detenido el 90 % del comercio marítimo de Irán desde hace 10 días.

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Irán rechazó las declaraciones del mandatario sobre el cese del fuego, diciendo que no es posible que la parte que va "perdiendo" la guerra decida las condiciones y que el bloqueo naval es percibido como si se tratase de un bombardeo.

Las conversaciones de paz entre ambas partes han quedado paralizadas y la delegación estadounidense encabezada por el vicepresidente J.D. Vance canceló su viaje a Islamabad antes de que Trump anunciara la extensión del cese el fuego.

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Agencia EFE
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