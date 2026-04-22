Trump dice que el bloqueo naval contra Irán es necesario para alcanzar un acuerdo

Washington, Estados Unidos.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este martes que Irán no quiere que "se cierre el estrecho de Ormuz" pero aseguró que mantendrá el bloqueo naval impuesto contra Teherán pese a haber extendido el alto el fuego porque a su criterio es la única forma de presionar para obtener un acuerdo. Trump dijo en su cuenta oficial de Truth Social que varias personas le han dicho que "Irán quiere abrir el estrecho de inmediato" pero que él respondió: "si hacemos eso, nunca podrá haber un acuerdo".

"Irán no quiere que se cierre el Estrecho de Ormuz, lo quiere abierto para poder ganar 500 millones de dólares al día (...) solo dicen que lo quieren cerrado porque lo tengo totalmente BLOQUEADO (¡CERRADO!)", agregó el mandatario. Finalmente, Trump volvió a amenazar con destruir la república islámica "incluyendo a sus líderes" si no se alcanza un acuerdo. Horas antes, el presidente estadounidense confirmó que extendería de forma indefinida el alto el fuego a petición de Pakistán, mientras Irán presenta una propuesta de acuerdo definitivo. Pese al cese del fuego, Trump decidió mantener el despliegue de sus buques frente a los puertos de Irán en un bloqueo naval que, según el Comando Central, mantiene detenido el 90 % del comercio marítimo de Irán desde hace 10 días.