USA asegura que Irán pronto colapsará por el bloqueo naval a sus exportaciones

WASHINGTON, ESTADOS UNIDOS

"En cuestión de días, los almacenes de la Isla de Kharg, estarán llenos y los frágiles pozos petroleros iraníes quedarán cerrados", publicó en su cuenta de X el secretario del Tesoro, Scott Bessent, en respaldo al bloqueo ordenado por el presidente estadounidense, Donald Trump, que se mantiene desde hace 10 días.

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos respaldó este martes la continuidad del bloqueo naval que el Comando Central mantiene sobre los puertos de Irán , asegurando que la restricción a sus exportaciones de crudo pronto asfixiará los ingresos económicos del régimen.

De acuerdo con Bessent, es fundamental que Estados Unidos continúe aplicando "máxima presión" mediante la 'Operación Furia Épica Económica' para debilitar la capacidad económica de Teherán.

Trump anunció este martes la extensión del alto el fuego de manera indefinida hasta que la República islámica presente una propuesta de acuerdo, dando marcha atrás a las amenazas de bombardeos que había emitido previamente.

El mandatario justificó su decisión asegurando que el "Gobierno de Irán se encuentra gravemente dividido" y dado que el Gobierno pakistaní, que ejerce como mediador, le ha solicitado suspender el "ataque contra Irán hasta que sus líderes y representantes presenten una propuesta unificada".

La segunda ronda de conversaciones en Islamabad permanece en el aire mientras las posiciones de Washington y Teherán siguen enfrentadas.

Además, este martes el Tesoro incrementó la presión sobre Teherán al sancionar a personas y empresas que han ayudado a Irán a obtener armamento como misiles balísticos.

Irán reaccionó al alto el fuego de Trump diciendo que "no tiene sentido", ya que según el presidente del Parlamento, Mohamad Baqer Qalibaf, Estados Unidos no está en capacidad de imponer condiciones y equiparó el bloqueo naval con un bombardeo.