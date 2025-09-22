  1. Inicio
  2. · Mundo

Trump designa como "terrorista" a la organización Antifa de EEUU

La orden de Trump acusa a Antifa de atacar a agentes de ICE para lograr sus objetivos políticos mediante la intimidación.

  • 22 de septiembre de 2025 a las 16:50 -
  • Agencia EFE
Trump designa como terrorista a la organización Antifa de EEUU

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, durante una conferencia de prensa en la Casa Blanca.

 EFE/FRANCIS CHUNG
Washington, Estados Unidos.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, designó este lunes como "organización terrorista doméstica" al movimiento Antifa del país y lo relaciona de forma directa con "la violencia política vigente".

La orden ejecutiva firmada por el mandatario declara a Antifa como "organización terrorista nacional", atribuyéndole un patrón sistemático de violencia política diseñado para socavar el estado de derecho y reprimir la actividad política legal en Estados Unidos.

Según el documento, el movimiento utiliza "ataques violentos contra el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y otros agentes del orden" como parte de su estrategia para lograr objetivos políticos mediante la coerción y la intimidación.

La orden de Trump instruye a todos los departamentos y agencias federales a utilizar todas sus facultades para investigar, desmantelar y perseguir cualquier operación ilegal vinculada a Antifa, incluyendo el apoyo de material a sus acciones violentas.

También aclara que la medida se implementará conforme a la ley vigente y no crea derechos legales exigibles contra el Gobierno de Estados Unidos o sus funcionarios.

Antifa es un movimiento descentralizado de izquierda que se opone a los grupos de extrema derecha, racistas y fascistas, ha atraído durante mucho tiempo las críticas del presidente estadounidense, quien ha oficializado su designación como terrorista pese a que no existe un líder o una organización formal a quien acusar.

En 2020, el entonces director del Buró Federal de Investigaciones (FBI), Christopher Wray, afirmó que Antifa era una ideología más que una organización formal.

¿Qué dice la carta que le envió Nicolás Maduro a Trump?

La orden ejecutiva da facultad a las autoridades para investigar y procesar a cualquiera que actúe bajo el nombre de Antifa y organizaciones que en teoría financien sus acciones.

Trump acusó a la "izquierda extrema" de forma abierta de ser responsable de la violencia que vive el país en el contexto del asesinato del activista ultraconservador, Charlie Kirk, el pasado 10 de septiembre en Utah, quien fue velado este fin de semana ante más de 90.000 personas en un evento liderado por el mandatario y su gabinete. EFE

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Agencia EFE
Agencia EFE
efe.com

Es una agencia de noticias internacional española que distribuye información a más de dos mil medios de comunicación en todo el mundo en los soportes de prensa escrita, radio, televisión e internet. Cuenta con una red con más de tres mil periodistas de 60 nacionalidades.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias