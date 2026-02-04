Trump dice que ciudadanos que murieron a tiros por ICE "no eran ángeles"

Washington, Estados Unidos.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, lamentó este miércoles los tiroteos fatales de Alex Pretti y Renée Good en Mineápolis, aunque sostuvo que las víctimas "no eran ángeles".

En una entrevista con la cadena NBC News, el mandatario expresó su pesar por las muertes, pero destacó que ambos casos tenían "antecedentes y contextos" que, según él, complican la valoración de lo sucedido y dijo que ninguno de los dos eran ángeles.