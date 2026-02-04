  1. Inicio
Trump dice que ciudadanos que murieron a tiros por ICE "no eran ángeles"

El mandatario expresó su pesar por las muertes, pero destacó que ambos casos tenían "antecedentes y contextos" y que ninguno de los dos eran ángeles

  • Actualizado: 04 de febrero de 2026 a las 19:53 -
  • Agencia EFE
Trump dice que ciudadanos que murieron a tiros por ICE no eran ángeles

Foto de archivo del presidente de EE.UU., Donald Trump.

 Foto: Agencia EFE
Washington, Estados Unidos.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, lamentó este miércoles los tiroteos fatales de Alex Pretti y Renée Good en Mineápolis, aunque sostuvo que las víctimas "no eran ángeles".

En una entrevista con la cadena NBC News, el mandatario expresó su pesar por las muertes, pero destacó que ambos casos tenían "antecedentes y contextos" que, según él, complican la valoración de lo sucedido y dijo que ninguno de los dos eran ángeles.

Trump dice que se podría usar un enfoque "un poco más suave" en los operativos migratorios

Aun así, el republicano afirmó que los resultados fueron trágicos y no justificables bajo ninguna circunstancia.

Trump añadió que los agentes federales involucrados en los operativos lamentan profundamente los incidentes y que la Administración revisará sus protocolos de actuación para prevenir nuevos episodios similares.

ICE detiene en Florida a más de 150 migrantes de México y Centroamérica

Las declaraciones del presidente se enmarcan en un contexto de tensión en Mineápolis y suceden el mismo día que su Gobierno decidió retirar a 700 agentes del Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE) del lugar.

Además de haber anunciado la captura de al menos 4.000 migrantes por diversos delitos durante los operativos desde finales de 2025 hasta hoy.

