Trump cesa a su embajadora en Grecia tras varios escándalos aparecidos en la prensa

Washington. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha cesado a su embajadora en Grecia, Kimberly Guilfoyle, tras las polémicas revelaciones publicadas en los últimos días por la prensa sobre comportamientos inadecuados, anunció este martes la Casa Blanca.

"Hemos pedido a la embajadora Guilfoyle que dimita. Ha sido un gran activo para el equipo y le deseamos lo mejor", declaró la nueva portavoz de la Casa Blanca, Katie Zacharia, en su primera rueda de prensa desde que asumió el cargo el lunes.

El propio Trump dijo el lunes a los periodistas que estaba estudiando destituirla y que estaba decepcionado con Guilfoyle, quien estuvo prometida con su hijo mayor, Donald Trump Jr., antes de ser nombrada embajadora.

Después del anuncio, Guilfoyle emitió un comunicado en el que declaró que ha sido "un honor" ser embajadora, agradeció la confianza de Trump y se defendió de las acusaciones en su contra.

Según audios publicados por The Wall Street Journal, Guilfoyle habría presumido de que empresarios griegos le pagaban viajes de lujo y habría prometido un trato privilegiado a un empresario estadounidense a cambio de que consiguiera una invitación para una cena en honor a Eric Trump, tercer hijo del mandatario.

Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse

El mismo diario publicó días antes que Guilfoyle habría pedido a un donante republicano que saldara una deuda de 100.000 dólares de su tarjeta de crédito antes de su audiencia de confirmación en el Senado, en julio de 2025, a cambio de facilitarle acceso a la Casa Blanca.

El rotativo también informó de que, durante una cena celebrada en marzo con funcionarios griegos y estadounidenses, la diplomática atribuyó la caída del Gobierno rumano a la presión de la Administración Trump y afirmó que Washington podía propiciar cambios similares en otros países, incluida Grecia.

"Estas alegaciones son falsas, y tengo la intención de defender vigorosamente mi nombre, mi reputación y mi integridad", declaró este martes Guilfoyle, quien dijo que no permitirá que manchen sus "décadas de servicio público".

Algunas de estas revelaciones salieron a la luz durante la visita que el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, realizó la semana pasada a Grecia, donde defendió la labor de la embajadora.

Guilfoyle, exesposa del actual gobernador de California, Gavin Newsom, y en otro tiempo prometida de Donald Trump Jr., es una antigua fiscal que también trabajó como comentarista en la cadena Fox News. EFE