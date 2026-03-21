Trump amenaza con enviar agentes de migración a los aeropuertos

Washington, Estados Unidos

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazó este sábado con encargar los controles de seguridad de los aeropuertos del país a agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) si los demócratas no aprueban financiar a la Autoridad de Seguridad en el Transporte (TSA), cuyos funcionarios llevan sin cobrar desde febrero precisamente por el boicot demócrata contra la agresiva política migratoria del mandatario. "Si los demócratas de la izquierda radical no firman de inmediato un acuerdo para que nuestro país, en particular nuestros aeropuertos, vuelvan a ser libres y seguros, trasladaré a nuestros brillantes y patriotas agentes de ICE a los aeropuertos", escribió Trump en su red social Truth Social.

Las palabras del republicano llegan un día después de que el Senado rechazara, por quinta vez desde febrero, financiar al Departamento de Seguridad Nacional, que lleva en cierre parcial cinco semanas y del que dependen TSA y las agencias migratorias. La suspensión del pago de las nóminas de los trabajadores de TSA ha llevado a que muchos pidan bajas o se hayan despedido, provocando larguísimas colas en importantes aeropuertos estadounidenses como Atlanta, el JFK de Nueva York o el de Nueva Orleans.