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Trump afirma que Irán “nunca tendrá un arma nuclear” y promete solucionar la guerra

El presidente estadounidense, Donald Trump, reiteró que Irán no desarrollará armamento nuclear y sostuvo que la tensión en Medio Oriente tendrá una pronta solución

  • Actualizado: 22 de mayo de 2026 a las 19:31 -
  • Agencia EFE
Trump afirma que Irán “nunca tendrá un arma nuclear” y promete solucionar la guerra

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este viernes que Irán "nunca tendrá un arma nuclear".

 Foto: EFE
Nueva York, Estados Unidos

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este viernes que Irán "nunca tendrá un arma nuclear" y que el conflicto "se resolverá pronto", durante un discurso ante simpatizantes en Suffern, en el estado de Nueva York.

"Los hemos parado. Nunca van a tener un arma nuclear, y vamos a terminar con esto pronto. Se resolverá pronto", afirmó el mandatario.

El mandatario dijo que la operación "Furia Épica" lanzada contra ese país el pasado 28 de febrero va a garantizar que Irán, al que calificó como "el principal patrocinador del terrorismo", no consiga armas nucleares.

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"No tendrán nunca un arma nuclear, y lo saben", añadió.

Tras el mitin, el mandatario tiene previsto regresar a Washington en lugar de desplazarse a su club de Bedminster (Nueva Jersey), como se había anunciado previamente.

El propio Trump informó este viernes a través de su red Truth Social que tampoco acudirá este fin de semana a la boda de su hijo Donald Trump Jr. en Bahamas porque quiere estar en Washington en este "momento importante".

Irán sopesa la última propuesta estadounidense para poner fin a la guerra

La Casa Blanca no ha ofrecido más detalles, pero el cambio de planes se produce mientras Estados Unidos e Irán negocian, a través de los mediadores paquistaníes, un acuerdo que permita poner fin a la guerra y reabrir el estrecho de Ormuz.

Asimismo, Trump lleva semanas amenazando con una posible intervención militar en Cuba, país sobre el que ha aumentado la presión con un bloqueo petrolero y con la imputación, esta misma semana, contra el expresidente cubano Raúl Castro.

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Agencia EFE
Agencia EFE
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