Trump afirma que Irán “nunca tendrá un arma nuclear” y promete solucionar la guerra

Nueva York, Estados Unidos

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este viernes que Irán "nunca tendrá un arma nuclear" y que el conflicto "se resolverá pronto", durante un discurso ante simpatizantes en Suffern, en el estado de Nueva York.

"Los hemos parado. Nunca van a tener un arma nuclear, y vamos a terminar con esto pronto. Se resolverá pronto", afirmó el mandatario.

El mandatario dijo que la operación "Furia Épica" lanzada contra ese país el pasado 28 de febrero va a garantizar que Irán, al que calificó como "el principal patrocinador del terrorismo", no consiga armas nucleares.