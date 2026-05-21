Irán sopesa la última propuesta estadounidense para poner fin a la guerra

Teherán, Irán

El portavoz del Ministerio de Exteriores iraní, Ismail Bagaei, afirmó este jueves que Teherán está sopesando una nueva propuesta estadounidense para poner fin a la guerra, en medio de las amenazas de Donald Trump para que Irán dé las “respuestas correctas”.

“El intercambio de mensajes se ha desarrollado en varias rondas, y hemos recibido las opiniones de la parte estadounidense, que estamos analizando en estos momentos”, dijo el diplomático, citado por el medio Nournews.

Bagaei indicó que las dos partes trabajan sobre un texto de 14 puntos que presentó Irán hace varias semanas y se han realizado varias rondas de “intercambio de mensajes”, en busca de una fórmula que satisfaga a los dos países.