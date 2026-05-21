  1. Inicio
  2. · Mundo

Irán sopesa la última propuesta estadounidense para poner fin a la guerra

Irán analiza una nueva propuesta de EE.UU. para frenar la guerra, mientras Trump exige a Teherán “las respuestas correctas"

  • Actualizado: 21 de mayo de 2026 a las 13:39 -
  • Agencia EFE
Irán sopesa la última propuesta estadounidense para poner fin a la guerra

Teherán revisa propuesta de Washington para poner fin a la guerra.

 Foto: EFE
Teherán, Irán

El portavoz del Ministerio de Exteriores iraní, Ismail Bagaei, afirmó este jueves que Teherán está sopesando una nueva propuesta estadounidense para poner fin a la guerra, en medio de las amenazas de Donald Trump para que Irán dé las “respuestas correctas”.

“El intercambio de mensajes se ha desarrollado en varias rondas, y hemos recibido las opiniones de la parte estadounidense, que estamos analizando en estos momentos”, dijo el diplomático, citado por el medio Nournews.

Bagaei indicó que las dos partes trabajan sobre un texto de 14 puntos que presentó Irán hace varias semanas y se han realizado varias rondas de “intercambio de mensajes”, en busca de una fórmula que satisfaga a los dos países.

Trump niega que enviará el portaviones Nimitz al Caribe para intimidar al Gobierno cubano

Esta última versión del texto la habría llevado a Teherán el ministro del Interior de Pakistán, Mohsin Naqvi, quien llegó el martes a la capital iraní en su segundo viaje a la República Islámica en menos de una semana.

Según medios iraníes, Teherán ha pedido a Washington el fin de la guerra en todos los frentes, incluido Líbano, el levantamiento de sanciones, la liberación de activos iraníes bloqueados, compensaciones por daños de guerra, el reconocimiento de su soberanía sobre el estrecho de Ormuz y postergar para más tarde las negociaciones sobre su programa nuclear.

Las claves del encuentro entre Vladimir Putin y Xi Jinping

Trump dijo el martes que está a la espera de recibir respuestas y que tienen que ser "correctas" para acabar con la guerra que comenzó el 28 de febrero.

"Tenemos que obtener las respuestas correctas; tendrían que ser respuestas totalmente buenas, al 100%", aseguró el mandatario en declaraciones a los medios cuando regresó a Washington desde Connecticut.

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Agencia EFE
Agencia EFE
efe.com

Es una agencia de noticias internacional española que distribuye información a más de dos mil medios de comunicación en todo el mundo en los soportes de prensa escrita, radio, televisión e internet. Cuenta con una red con más de tres mil periodistas de 60 nacionalidades.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias