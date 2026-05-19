Trump da ultimátum a Irán para cerrar un acuerdo nuclear en los próximos días

Washington, Estados Unidos

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dio este martes a Irán un ultimátum para cerrar en los próximos días un acuerdo nuclear que permita poner fin al conflicto.

"Digo dos o tres días. Tal vez el viernes, sábado, domingo. Algo quizás a principios de la próxima semana. Un período de tiempo limitado", declaró a la prensa al visitar las obras del salón de baile que se construye en la Casa Blanca.

Según relató el presiente, Estados Unidos iba a emprender este martes un ataque contra la República Islámica pero lo pospuso a petición de varios de sus socios del golfo Pérsico, como Arabia Saudí y Catar, que le pidieron dar espacio a las negociaciones diplomáticas.