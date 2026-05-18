Alerta sanitaria: Reportan más de 100 muertes por casos de ébola

La Organización Mundial de la Salud (OMS) informó el domingo 17 de mayo que el brote de ébola en la República Democrática del Congo y en Uganda ha sido catalogado como una “emergencia de salud pública de importancia internacional”.
De acuerdo con declaraciones realizadas a la BBC por Jean Kaseya director de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de África, el brote de ébola en la República Democrática del Congo ha provocado al menos 100 fallecimientos y se estima que hay más de 390 casos sospechosos.
Jean Kaseya señaló que, dado que no hay vacunas ni tratamientos autorizados, es fundamental que la población respete las recomendaciones de salud pública, incluyendo las precauciones durante los funerales de personas fallecidas por ébola.
De acuerdo con los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) de Estados Unidos, en Uganda se han confirmado dos casos y se ha registrado una muerte.
Por su parte, la OMS ha clasificado el brote actual de ébola, asociado al virus Bundibugyo, como una emergencia de carácter internacional.
Salud informó que durante el brote en la República Democrática del Congo al menos seis ciudadanos estadounidenses habrían estado expuestos al virus del ébola.
La OMS indicó que, por el momento, el brote no alcanza los requisitos para ser considerado una “emergencia pandémica”. No obstante, el incremento de casos, las más de 100 muertes que se asocian al evento y la falta de una vacuna autorizada han elevado la preocupación sobre la capacidad de controlar su expansión.
Este lunes, Estados Unidos aplicó una normativa de salud pública para limitar el ingreso de personas procedentes de la zona afectada, coincidiendo con el caso de un ciudadano estadounidense que resultó positivo por la cepa en la República Democrática del Congo.
Según el capitán Satish K. Pillai, médico y encargado de la gestión de incidentes en la respuesta al ébola de los CDC, informó a los medios que las autoridades de Estados Unidos están coordinando el traslado de siete personas desde el país centroafricano hacia Alemania.
De acuerdo con la OMS, en brotes anteriores del ébola la letalidad ha oscilado entre el 25 % y el 90 %, dependiendo de la cepa y las condiciones del brote. En promedio, se estima que alrededor de la mitad de las personas infectadas han fallecido, lo que sitúa la tasa de mortalidad cercana al 50 %.
La agencia advirtió además que la situación podría ser más extensa de lo que indican los casos reportados hasta ahora, con una posible expansión tanto a nivel local como regional.
Durante el brote ocurrido entre 2014 y 2016 en África Occidental, considerado el más grave desde que el virus fue identificado en 1976, se registraron más de 28.600 contagios de ébola.