Tres fallecidos y más de 9,000 afectados por lluvias en Ecuador en lo que va de 2026

Quito, Ecuador

Las lluvias también han afectado a 290 hectáreas de cultivos, 14,56 kilómetros de vías, cinco puentes, 61 bienes públicos y 52 privados, mientras que nueve puentes han quedado destruidos.

Tres fallecidos, 17 heridos y 9,207 personas afectadas deja hasta el momento la temporada invernal, que ha afectado con más fuerza a 13 de las 24 provincias de Ecuador, según la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos (SNGR) .

Además, un aluvión ocurrido en la provincia andina de Cotopaxi provocó la muerte de 94,000 truchas, señaló la cartera de Estado.

La provincia con mayor impacto a la población es Esmeraldas, con 2,857, seguida por Guayas (2,227 personas), El Oro (1,260), Chimborazo (1,098), Los Ríos (825), Manabí (456), Zamora Chinchipe (265), Pastaza (242) y Santa Elena, con 213 personas impactadas.

Según la SNGR, desde el 1 de enero de 2026 hasta el pasado lunes, se habían registrado 914 eventos adversos por lluvias, afectando a 23 provincias, 163 municipios y 442 parroquias.

Los eventos más recurrentes corresponden a deslizamientos (39,06%), inundaciones (35,45%), lluvias intensas (11,16%), hundimientos (3,39%), erosión hídrica (2,84%), aluviones (2,74%) y vendavales (2,08%).

La SNGR mantiene la alerta amarilla para las provincias de Pastaza y Tungurahua; mientras en alerta naranja están Azuay, Bolívar, Cañar, Chimborazo, Cotopaxi, El Oro, Imbabura, Manabí, Morona Santiago, Napo, Orellana, Santa Elena, Santo Domingo de los Tsáchilas, Sucumbíos y Zamora Chinchipe.

En alerta roja están Esmeraldas, Los Ríos, Pichincha, Carchi, Guayas y Loja.

La secretaria de Gestión de Riesgos, Carolina Lozano, instó este martes a los gobiernos provinciales a dragar, rellenar y limpiar ríos, presas y embalses, ya que, aseguró, no haberlo hecho meses antes ha provocado inundaciones y desbordamientos en algunas partes del país.

En lo que va del año se han producido 91 desbordamientos de cuerpos hídricos, principalmente en El Oro (15), Guayas (12), Los Ríos (11), Pichincha (9) y Esmeraldas (9), "lo que evidencia la necesidad de fortalecer las acciones preventivas en cuencas y microcuencas", señaló la SNGR en un comunicado.

Según el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inamhi), entre el 22 y el 25 de febrero continuarán registrándose precipitaciones de intensidad moderada a muy fuerte en el país, con mayor incidencia en la región Litoral.

Estas lluvias estarán acompañadas de tormentas eléctricas y ráfagas de viento.